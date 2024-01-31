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Василий Ломаченко: Бой с Камбососом — это мой следующий шанс снова стать чемпионом мира

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Украинец назвал главную цель

Василий Ломаченко: Бой с Камбососом — это мой следующий шанс снова стать чемпионом мира

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Украинский легковес Василий Ломаченко заявил, что сейчас его главная цель — снова стать чемпионом мира.

По словам Ломаченко, пока что он не думает о том, чтобы собрать в своих руках все пояса в легком весе.

"Бой с Камбососом — это мой следующий шанс снова стать чемпионом мира. Я никогда не был в Австралии, но хотел там побывать. Это хороший шанс.

Сейчас моя цель — снова стать чемпионом мира. После этого я смогу опять начать думать о завоевании титула абсолютного чемпиона", — сказал Ломаченко на пресс-конференции, посвященной его бою с Камбососом.

Поединок Ломаченко против Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте. На кону в этом бою будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.

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Василий Ломаченко Джордж Камбосос
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Источник:
fightnews
Опубликовал: Ростислав Хвостенко
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