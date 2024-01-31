Василий Ломаченко: Бой с Камбососом — это мой следующий шанс снова стать чемпионом мира
Украинец назвал главную цель
TOP Rank
Украинский легковес Василий Ломаченко заявил, что сейчас его главная цель — снова стать чемпионом мира.
По словам Ломаченко, пока что он не думает о том, чтобы собрать в своих руках все пояса в легком весе.
"Бой с Камбососом — это мой следующий шанс снова стать чемпионом мира. Я никогда не был в Австралии, но хотел там побывать. Это хороший шанс.
Сейчас моя цель — снова стать чемпионом мира. После этого я смогу опять начать думать о завоевании титула абсолютного чемпиона", — сказал Ломаченко на пресс-конференции, посвященной его бою с Камбососом.
Поединок Ломаченко против Камбососа состоится 12 мая в австралийском Перте. На кону в этом бою будет стоять вакантный титул IBF в легком весе.
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