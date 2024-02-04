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Билодид поделилась с поклонниками фото нового наряда

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Украинка выглядит на все сто

Билодид поделилась с поклонниками фото нового наряда

Андрей Хижняк Автор UA-Футбол
Новина українською

Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала болельщикам свой новый наряд – од одного из известных брендов. Соответствующий пост Дарья разместила на своей странице в Instagram.

Билодид поделилась с поклонниками фото нового наряда - изображение 1

Напомним, ранее сборная Украины по биатлону объявила состав на чемпионат мира-2024.

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Дарья Билодид
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