Билодид поделилась с поклонниками фото нового наряда
Украинка выглядит на все сто
Украинская дзюдоистка Дарья Билодид поделилась со своими поклонниками новым фото. Наша спортсменка показала болельщикам свой новый наряд – од одного из известных брендов. Соответствующий пост Дарья разместила на своей странице в Instagram.
Напомним, ранее сборная Украины по биатлону
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