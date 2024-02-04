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Промоутер Усика рассказал, при каких условиях в бокс может вернуться Кличко

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Промоутер Усика рассказал, при каких условиях в бокс может вернуться Кличко

Фото: The Denver Post

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Глава компании К2 Promotions Александр Красюк рассказал, не планирует ли его бывший подопечный, легенда мирового бокса Владимир Кличко возвращаться на ринг.

"Владимир Кличко, хоть уже и не мальчик, но все еще в идеальной форме. И в его сердце все еще достаточно огня, чтобы сразиться. Но у него есть только одна мотивация – и это тот человек, который позавчера получил рассечение (Фьюри - прим). Не он сам, а незаконченное дело с ним. Этот человек снялся с прописанного в контракте реванша с Владимиром" – сказал Красюк.

Напомним, что ранее Усик рассказал, выйдет ли на ринг 17 февраля.

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Источник:
fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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