Промоутер Усика рассказал, при каких условиях в бокс может вернуться Кличко
Вы серьезно? Это даже не смешно
Фото: The Denver Post
Глава компании К2 Promotions Александр Красюк рассказал, не планирует ли его бывший подопечный, легенда мирового бокса Владимир Кличко возвращаться на ринг.
"Владимир Кличко, хоть уже и не мальчик, но все еще в идеальной форме. И в его сердце все еще достаточно огня, чтобы сразиться. Но у него есть только одна мотивация – и это тот человек, который позавчера получил рассечение (Фьюри - прим). Не он сам, а незаконченное дело с ним. Этот человек снялся с прописанного в контракте реванша с Владимиром" – сказал Красюк.
Напомним, что ранее Усик
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Источник:fightnews
Опубликовал: Андрей Хижняк
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