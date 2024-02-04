КМ. Заря - Динамо Тбилиси 1:0. Вторая победа за день
Отличился Антюх
Фото: Зоря
"Заря" провела второй спарринг за день. Утром подопечные Юрия Коваля одолели польскую "Арку", а ближе к вечеру посоревновались с тбилисским "Динамо".
Ранний гол Антюха оказался единственным в матче. Из состава "Динамо" лучшую возможность отличиться имел Схиртладзе. Он пробивал пенальти во втором тайме, но Сапутин выполнил сейв, и сохранил свои ворота "сухими".
Следующий контрольный матч луганчане сыграют против "Лехии" из Гданьска. Встреча состоится 9-го февраля.
Учебно-тренировочные сборы. Турция
"Заря" (Луганск, Украина) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия) 1:0
Гол: Антюх 7.
Нереализованный пенальти: Схиртладзе 48 (сейв голкипера)
Состав "Зари": Сапутин, Боль, Бутко, Жуниньо, Кирюханцев, Башич (Хахлев 46), Яцык, Мишнев, Антюх, Герреро (Джордан, 60), Ндур (Волошин, 46).
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