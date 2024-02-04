КМ. Заря - Динамо Тбилиси 1:0. Видеообзор матча
Матч оказался эмоциональным - была стычка
Фото: UA-Футбол/ Автор - Олександр Приходько
"Заря" провела второй спарринг за день. Украинцы благодаря голу Антюха минимально переиграли тбилисское "Динамо". У соперника был шанс отыграться, реализовав пенальти, но против этого выступил голкипер Сапутин - сейв.
Спарринг запомнится не только этими моментами, но и стычкой. Во время подачи одного из угловых капитан "Динамо" Схиртладзе начал потасовку с Герреро. Далее "завелись" все. Некоторое время все участники матча просто выясняли отношения, вместо того чтобы продолжить игру. В конце концов, спарринг таки доиграли.
Учебно-тренировочные сборы. Турция
"Заря" (Луганск, Украина) - "Динамо" (Тбилиси, Грузия) 1:0
Гол: Антюх 7.
Нереализованный пенальти: Схиртладзе 48 (сейв голкипера)
Состав "Зари": Сапутин, Боль, Бутко, Жуниньо, Кирюханцев, Башич (Хахлев 46), Яцык, Мишнев, Антюх, Герреро (Джордан, 60), Ндур (Волошин, 46).
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