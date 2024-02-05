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На войне погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь

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Александр был одним из самых сильных людей Украины

На войне погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь

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На войне погиб чемпион мира и Европы по пауэрлифтингу Александр Белоконь, который был мобилизован в марте 2023 года.

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Он становился чемпионом мира и Европы по пауэрлифтингу, бронзовым призером Кубка Украины и национального чемпионата по Богатырским играм. Имел звание мастера спорта.

Александр был одним из самых сильных людей Украины.

В 2017 году он в Одессе установил национальный рекорд по перемещению человеком тягача с прицепом, заполненного людьми.

Тогда спортсмену удалось сдвинуть с места и протянуть на 47 сантиметров вес в 15,7 тонны, из которых 13,3 тонны составлял вес грузовика, а остальные - люди.

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Источник:
Ukraine NOW
Опубликовал: Михаил Олексиенко
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