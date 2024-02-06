Ярмоленко: Мне было бы интересно поехать на Олимпиаду, но...

Вингер " Динамо " и сборной Украины Андрей Ярмоленко ответил на вопрос о возможности сыграть на Олимпийских играх-2024 в Париже.

"Хороший вопрос. Конечно, мне хочется поехать, обманывать не буду. Но я понимаю, что на Олимпиаде должны играть те ребята, которые добыли эту путевку. Есть главный тренер, он будет решать, кому поехать.

Мне было бы интересно, но справедливо должны играть ребята, которые вышли на Олимпиаду", – сказал Ярмоленко.