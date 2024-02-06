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Ярмоленко: Мне было бы интересно поехать на Олимпиаду, но...

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Андрей не хочет занимать чье-то место

Ярмоленко: Мне было бы интересно поехать на Олимпиаду, но...

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Oksana Vasylieva/Stanislav Vedmid/DeFodi Images

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Вингер "Динамо" и сборной Украины Андрей Ярмоленко ответил на вопрос о возможности сыграть на Олимпийских играх-2024 в Париже.

"Хороший вопрос. Конечно, мне хочется поехать, обманывать не буду. Но я понимаю, что на Олимпиаде должны играть те ребята, которые добыли эту путевку. Есть главный тренер, он будет решать, кому поехать.

Мне было бы интересно, но справедливо должны играть ребята, которые вышли на Олимпиаду", – сказал Ярмоленко.

Напомним, что по правилам Олимпийских Игр в заявке может біть 3 игрока старше 23 лет.

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Андрей Ярмоленко Динамо (Киев) Олимпиада-2024
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Источник:
ВДИНАМО
Опубликовал: Михаил Черныш
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