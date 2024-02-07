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Экс-звезда УПЛ продлил контракт с европейским клубом

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Бразилец продолжит защищать цвета греческого клуба

Экс-звезда УПЛ продлил контракт с европейским клубом

Фото: Getty Images / Автор: неизвестен

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Бразильский вингер Тайсон продолжит свои выступления за ПАОК. 36-летний бразилец продлил контракт с греческим клубом. Новое соглашение будет действовать до 30 июня 2025 года.

Тайсон присоединился к ПАОКу в январе 2023 года.За это время он провел 51 матч, в которых забил 6 голов и сделал 14 результативных передач.

Напомним, Тайсон находился в Украине более 10 лет. В 2010 году он стал игроком "Металлиста", а в 2013-м перешел в "Шахтер". В футболке "горняков" он шесть раз становился чемпионом Украины, выиграл пять Кубков и шесть Суперкубков страны, а также дважды выходил в полуфинал Лиги Европы.

После ухода из "Шахтера" в 2021 года выступал за бразильский "Интернасьонал".

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Источник:
paokfc.gr
Опубликовал: Алина Ерофеева
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