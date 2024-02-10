Акценты. Синяя карточка: этот туман похож на обман…

Международный совет футбольных ассоциаций (IFAB) одобрил внедрение новой карточки в футболе. Синяя карточка будет использоваться для наказания циничных (тактических) фолов или несогласия с решениями арбитра. Игрок, который получит ее, будет удален с поля на 10 минут. Ассоциация намерена протестировать нововведение в следующем сезоне.

Во первых строках не могу пройти мимо цвета. И ежу ясно, что новой карточке нужен новый окрас. Как и то, что основных цветов в природе немного: прочие – скорее оттенки. Но почему именно синяя?

Желтый – цвет предупреждения: внимание! Красный – цвет наказания: нельзя! Для понимания этого даже не обязательно иметь собственный автомобиль. Так почему тогда не какая-нибудь переходная между желтой и красной карточка – розовая там или оранжевая, как любят словоблудить телекомментаторы?

Но синяя??? В психологии, к примеру, этот цвет обозначает "спокойствие, умиротворение", а такое состояние часто называют счастьем. Так синяя птица считается символом счастья. Стало быть, отдохните минут десять, и будет вам счастье?

А вы говорите: логика…

Акцент первый. Нужно ли это?

Вне всяких сомнений. Как говорила одна широко известная в народе проводница: "Мужчина, вы или уберите свои ноги, или будем что-то решать!" Мужчины, а теперь уже и женщины, играющие в футбол, так вольготно распустили свои ноги, руки и языки, что наконец-то (!) в ФИФА и сопредельных органах задумались об этом всерьез.

Идея ужесточить наказание за так называемые тактические фолы и споры с арбитром, сама по себе, назрела даже не позавчера. И то, и другое как минимум противопоказано футболу для зрителя.

Отбросим в сторону командные предпочтения. Вам интересна игра, в которой многообещающую зрелищную атаку нагло и бессовестно прерывают, поймав соперника руками или ударив по ноге? Понимая: худшее, что тебя ждет за это – предупреждение. Но цель-то оправдывает средства! Лично мне это всегда портит впечатление от футбола.

А когда после каждого мало-мальски спорного (а то и однозначно бесспорного) решения рефери его осаждают табунами, и игра превращается, извините за выражение, в парламент. Когда практически каждый участник игры считает своим долгом выразить свое видение правил и трактовки – как говорят в Одессе, оно мине нада?

А ведь есть команды, которые фактически возвели все это в свою игровую философию. Извращение еще то. Не это ли имел в виду Месут Озил, написавший: "Итак, "Атлетико" будет играть только вшестером?"

Словом, пора. На мой взгляд, зажились у нас на футбольном поле как циники-прагматики, так и внештатные толкователи правил. Здесь место только тем, кто играет (но не ломает игру) и судит. Причем, каждый занят исключительно своим делом.

Акцент второй. Это ли нужно?

"Это уже не футбол", - сказал Чеферин. По большому счету, я с ним согласен.

Начнем с того, что любое удаление, ограниченное определенным временем игры в ходе матча, имеет смысл только при введении "чистого" времени в футболе. Саму идею которого я пытался пропагандировать не раз. Но пока его нет, о каких десяти минутах мы говорим?

Предположим, что треть этого времени ушла на оказание медицинской помощи игрокам, вторая – на замены, а в оставшееся время то и дело игра останавливалась для выполнения стандартов. А там еще и гол забили в меньшинстве, отпраздновав как положено – с чувством, с толком, с расстановкой. И шо? Пострадавший отделался легким испугом?

А если во время этой "отсидки", один за другим загремят "на нары" еще несколько человек из разных команд? Ибо эмоции есть эмоции, не всегда удается их обуздать даже красноречивым и свежим чужим примером.

То есть, полэкрана в хронометрах, а мы с вами сидим и загибаем пальцы, пытаясь не сбиться со счету: кто всколькером играет, и кому когда выходить? Тем временем, на поле игроки уже плюнули на тактические перестроения и лихо режутся в "маму-анархию". И это футбол? Не, ну ногой в мяч – это да, тут без вопросов…

Наверное, ваше воображение может подсказать и другие последствия, которые способна вызвать сия плодотворная идея. Мне же пока отчетливо представляется одно: не будет нам счастья с этой синей птицей.

Акцент третий. А шо делать?

Элементарно, Ватсон. Ассортимент и цветовую гамму карточек оставить в покое. А всего лишь пользоваться ими строго по назначению.

"Горчичник" должен выписываться КАЖДЫЙ раз, когда против соперника правила нарушены умышленно. Не случайно в борьбе за мяч, а целенаправленно – это видно практически всегда. Если рефери занимает невыгодную позицию – ВАР ему в помощь: ведь собираются же существенно расширить его полномочия.

Сегодня такие действия остаются безнаказанными в большинстве случаев – штрафной, и ни в чем себе не отказывайте! А должно быть так на всех участках поля: толкнул руками – желтая, ударил по ноге – желтая, врезался в соперника – желтая. Вне зависимости от того, срывал ли атаку, мог ли травмировать. Сыграл намеренно не в мяч – получи и распишись!

С "говорунами" та же история. Тебе больно, наговорил лишнего – можно понять по-человечески и простить: один раз, максимум дважды… Но, если ты даже не участвовал в эпизоде и прибежал учить судью – получи сразу. Повторный комментарий со стороны – будь любезен, с вещами на выход!

Принимать решения – дело арбитров. Кто пытается регулярно или решительно вмешиваться в него, того нужно убирать с поля. Иначе порядка не будет. "Не нужно мне говорить, что я должен делать, и я не скажу, куда вам нужно идти!" - эта популярная среди водителей маршруток фраза должна стать девизом футбольных рефери.

Все просто – если ты адекватный футболист, второй раз на те же грабли не прыгнешь. Если нет – хай щастыть… Нужно только создать систему адекватного судейства, при которой этот механизм будет работать бесперебойно. А для этого нужна, прежде всего, воля руководящих органов.

Чтобы руководствовались соображениями игры в мяч, а не процесса по обеспечению результата с участием мяча. Чтобы были глубоко безразличными к стенаниям в духе "футболнебалет". Чтобы "давать играть" не означало: давать действовать любыми средствами. Чтобы за "мужской игрой" не скрывалось откровенное жлобство.

И чтобы футболистам неповадно было выступать в роли судейских экспертов по совместительству. На все это, безусловно, потребуется какое-то время. Ведь жлобский футбол процветал десятилетиями. И кто-то считает, что проще напустить синего туману, фактически не облегчив, а лишь еще больше запутав футбольное судейство.

Увы, вместо высокого искусства театральных подмостков, современный футбол идет по пути развития площадного шоу. Как всегда, это было личное мнение автора.

Фото - UEFA, UA-Футбол