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КМ. Верес - АГМК 2:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

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Забивали Шастал и Гайдучик

КМ. Верес - АГМК 2:1. Видео голов и обзор матча и обзор матча

Фото: НК "Верес"

Новина українською

В своем пятом спарринге на тренировочных сборах "Верес" одолел "АГМК" из Узбекистана. Первый тайм был за ривненчанами, если оценивать количество моментов и, собственно, счет. На 15-ой минуте первый гол за "Верес" забил новичок Шастал. Во втором тайме сопернику удалось выровнять положение. В одном из эпизодов украинцы дали много свободного пространства одному из игроков "АГМК", поэтому тот без особых трудностей сравнял счет. Победный гол "Верес" забил на 82-ой минуте благодаря Гайдучику, который добил мяч в ворота после сейва голкипером удара Годи.

В воскресенье, 11-го февраля, в ривненчане будут играть против дубля чешской "Сигмы". Начало в 14:00.

"Верес" - "АГМК" 2:1

Голы: Шастал (15), Гайдучик (82) - 61

"Верес": Паст (Когут, 61) - Курко (Мельник, 61), Жулио Сезар (Вовченко, 61), Балан (Гакман, 61), Шевченко (Смеян, 61), Банада (Кучеренко, 61), Кучеров (Кухарук, 61), Шастал (В.Шарай, 46), Дахновский (Янаков, 46), Яго (Годя, 61), Мрвалевич (Гайдучик, 61).

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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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