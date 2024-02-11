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Защитник Руха Китела: Морально и ментально каждый из игроков стал сильнее

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Продолжается подготовка ко второй части сезона

Защитник Руха Китела: Морально и ментально каждый из игроков стал сильнее

Фото: Рух

Новина українською

Защитник "Руха" Андрей Китела подытожил поражение в спарринге с "Горицей" (2:0) и рассказал как проходят тренировочные сборы.

Многое из того, над чем мы работаем на тренировках, нам сегодня не удавалось. Поражение это плохой для нас результат.

Есть вопрос относительно второго гола, ведь я и вся команда уверены в том, что его нельзя было засчитывать из-за нарушения правил - во вратарской площадке вообще нельзя трогать голкипера. Это судейская ошибка. Конечно, арбитры не выигрывают и не проигрывают матчи, но это решение также в итоге повлияло на результат. В то же время нам не удалось сыграть в тот футбол, который мы хотим и должны демонстрировать.

В команде все игроки очень хорошо коммуницируют, поэтому ротация состава проходит нормально и каждый понимает своего партнера на поле. Конечно, есть наигранные комбинации и некоторые игроки лучше взаимодействуют между собой. Также некоторые являются более опытным - Остап Притула, Роман Дидык, Таллес, Виталий Роман и другие футболисты. Они вместе сыграли много матчей в Премьер-лиге и это чувствуется.

На сборах мы хорошо поработали над физической подготовкой и тактическими знаниями, поэтому будем готовы к следующим матчам в УПЛ. Морально и ментально каждый из игроков также стал сильнее. Все понимают, что впереди непростой этап в чемпионате Украины, а мы хотим как можно лучше сыграть в каждом матче во втором круге.

Последние спарринги в Словении "Рух" проведет 15-го февраля. В 12:30 запланирована игра с "Бринье Гросупле", а в 15:30 - с "Триглавом".

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Рух (Львов) Горица
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Источник:
Рух
Опубликовал: Виктор Иванчук
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