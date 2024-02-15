Директор словацкого клуба - про переход экс-хавбека Динамо: Он был одним из ключевых игроков эпохи Реброва
В Словакии довольны покупкой игрока
Getty Images/Global Images Ukraine
Исполнительный директор "ДАК 1904" Ян Ван Дале прокомментировал
"Подписание Харатина дает возможность усилить команду, поскольку у него есть большой опыт, который накапливал в лучших клубах соседних стран, включая успешные выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы.
Возможно, наши болельщики помнят его еще в "Ференцвароше", где он был одним из ключевых игроков успешной эпохи главного тренера Реброва. Я приветствую его в "ДАК" и желаю Игорю много прекрасных моментов в желто-синей футболке", - сказал Ван Дале в комментарии пресс-службе клуба.
Напомним, украинец присоединился к "ДАК 1904" на правах свободного агента. Соглашение сторон рассчитано на полгода с возможностью продления еще на один сезон.
Популярное сейчас
- Шахтер играет вничью, Трубин побеждает, у Ворсклы новый игрок, а у Кристал Пэлас – новый тренер. Главные новости за 15 февраля
- Статистические порталы оценили игру Трубина в матче против Тулузы
- Суркис - Шапаренко: Если у кого-то клаусула 150 миллионов, то у тебя должна быть 300
- Более 1000 человек личного состава, 66 артиллерийских систем. Генштаб обновил данные о потерях россиян
- Красивая жизнь. Джорджина Родригес засветила часы почти за 100 тысяч долларов. ФОТО
- Одна из самых сексуальных футболисток планеты встретилась с легендой сборной Германии. ФОТО