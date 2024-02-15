Директор словацкого клуба - про переход экс-хавбека Динамо: Он был одним из ключевых игроков эпохи Реброва

Исполнительный директор "ДАК 1904" Ян Ван Дале прокомментировал переход из польской "Легии" в словацкий клуб экс-полузащитника "Динамо" Игоря Харатина.

"Подписание Харатина дает возможность усилить команду, поскольку у него есть большой опыт, который накапливал в лучших клубах соседних стран, включая успешные выступления в Лиге чемпионов и Лиге Европы.

Возможно, наши болельщики помнят его еще в "Ференцвароше", где он был одним из ключевых игроков успешной эпохи главного тренера Реброва. Я приветствую его в "ДАК" и желаю Игорю много прекрасных моментов в желто-синей футболке", - сказал Ван Дале в комментарии пресс-службе клуба.