КМ. Заря - Валмиера 2:1. Видеообзор матча

"Заря" в заключительном матче на зимних сборах в Турции переиграла латвийскую "Валмиеру". Первый гол в игре был забит на 59-ой минуте, когда отличился легионер луганчан Ндур. Ему удалось это сделать через 2 минуты после выхода на поле. Впоследствии латвийцы ответили своим голом. Но положительный результат удалось добыть именно украинскому клубу. Еще один легионер Герреро за 5 минут до конца матча установил итоговый результат 2:1.

17.02.2024. Учебно-тренировочные сборы. Турция

"Заря" (Луганск, Украина) - "Валмиера" (Валмиера, Латвия) 2:1

Голы: Ндур 59, Герреро 85 - Ротар 66.

Состав "Зари": Сапутин, Боль, Бутко (Бенедюк, 85), Жуниньо (Бугай, 78), Бенедюк (Кирюханцев, 46), Гулько (Хахлев, 60), Волошин (Слесар, 52), Мичин (Головкин, 69), Горбач (Ндур, 57), Бугай (Чурко, 46), Герреро