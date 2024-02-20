Монзуль назначена председателем судейского комитета УАФ - Источник

Украинка Екатерина Монзуль назначена главой судейского комитета Украины. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.

Согласно его данным, это решение только что было принято на заседание Исполкома УАФ. Отмечается, что с этого момента арбитрыня прекращает свою активную деятельность в поле.

Предыдущим председателем комитета был итальянец Лучано Лучи.