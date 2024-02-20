Монзуль назначена председателем судейского комитета УАФ - Источник
Данное решение принял Исполком УАФ
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Украинка Екатерина Монзуль назначена главой судейского комитета Украины. Об этом сообщает журналист Игорь Бурбас.
Согласно его данным, это решение только что было принято на заседание Исполкома УАФ. Отмечается, что с этого момента арбитрыня прекращает свою активную деятельность в поле.
Предыдущим председателем комитета был итальянец Лучано Лучи.
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Источник:Telegram-канал Ігоря Бурбаса
Опубликовал: Алина Ерофеева
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