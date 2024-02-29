Больше не кенты? Алиев поставил точку в конфликте с Милевским
Бывшие звезды "Динамо" были не разлей вода
Фото: із відкритих джерел
Бывший игрок "Динамо" Александр Алиев ответил Артему Милевскому на обвинения в том, что он вынес в публичную плоскость его личные проблемы.
- Александр, вы уже читали отзыв на ваш вчерашний эфир в Instagram Артема Милевского?
- Нет. А что там?
- Среди прочего Милевский назвал Вас "Хабаровский мастер" и вообще, типа, не понял к чему был вчерашний стрим.
- Еще вчера во время эфира в Instagram я говорил, прогнозировал, что эту тему мгновенно подхватят журналисты. И начнут мне звонить. Вот Вы и позвонили. Знаете, я никогда не был "тряпкой". Вот Вы смотрели вчера мой эфир?
- Да. Я немного завис и не поверил своим ушам.
- Так вот. Я же там объяснил уже просто и очень мягко, что было. А захочет ли он (Милевский) рассказать, как все было? Не знаю. Пусть говорит. А не все эти реплики в интернете (от Милевского) я не обращаю внимания. Вот честно - все равно. Абсолютно.
Возможно, со временем и Игорь Михайлович (Суркис) расскажет, что и как было. Моя совесть чиста - я никого не обманывал и не врал. Знаете, он (Милевский) просто мог промолчать о той ситуации. Просто промолчать. А так... Вот меня эти слова и выбесили.
- Еще накануне Вы четко сказали, что Милевский уже в бане. То есть, вы заблокировали его мобильный номер и, я так понимаю, что и в других мессенджерах его профиль также. Не звонил ли Артем вдруг с другого номера?
- Нет. И более того, я снова повторюсь, мне все равно. Будет или не будет он даже пытаться мне позвонить с другого номера. Мое решение окончательное. Если человек неблагодарный, если он выбрал себе петуха как-то этого (намек на друга Милевского, которого Артем называет Палыч, - прим.), то... Я, конечно, не девушка, чтобы меня выбирать, но Милевский выбрал свой путь.
Как бы там ни было, я искренне рад, что, слава Богу, с ним все хорошо и он чувствует себя нормально. Для меня это было самым главным. Я действительно переживал за друга. Очень переживал.
- Милевский все же друг?
- Раньше он был для меня другом. Раньше. Знаете, я бы мог столько всего рассказать, что... Однако, я не буду поливать грязью человека. Я знаю, что я прав в этой ситуации. Мне не стыдно ходить по улице.
- Значит, больше Артем не кент?
- Нет, - сказал Алиев.
Популярное сейчас
- Милевский жестко ответил Алиеву: Я даже разговаривать не умею, как этот хабаровский мастер
- Буданов об увольнении Залужного: Если все хорошо и все правильно, то почему мы в той ситуации, в которой находимся?
- Гол Мудрика, победа на последних минутах. Челси - Лидс 3:2. Видео голов и обзор матча
- Праздновал ли успех? Гармаш забил в ворота Динамо
- Красотка дня. Эффектная вторая половинка товарища Зинченко по линии обороны Арсенала. ФОТО
- Милевский кардинально сменил имидж. Теперь Артем с короткой стрижкой. ФОТО
Комментарии 1