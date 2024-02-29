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Милевский жестко ответил Алиеву: Я даже разговаривать не умею, как этот хабаровский мастер

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У экс-одноклубников конфликт

Милевский жестко ответил Алиеву: Я даже разговаривать не умею, как этот хабаровский мастер

Фото: Instagram.com/aliev_sasha88

Новина українською

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова Александра Алиева, который сказал, что "Милевского для него больше не существует".

"Немножко видел кусочек… Саша… Полный трэш. Увидел мое интервью. Я только сказал, что не нужно выносить сор из избы. И все. Не п#######м, ни х######м, б###ь, никого не обзывал. Я даже разговаривать не умею, как этот хабаровский мастер.

Так что у меня нет слов, б###ь. Еще раз убеждаюсь, что это, б###ь… просто смех, е#####я н###й. Пусть посмотрит мое интервью", – сказал Милевский.

Напомним, все началось с того, что Милевский заявил, что считает глупым поступком то, что Алиев публично рассказал о состоянии его здоровья, когда форвард находился в коме

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Артем Милевский Александр Алиев
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Опубликовал: Алина Ерофеева
Комментарии
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oleg.m.3972 (Харьков)
29.02.2024 в 12:40
Наконец-то Милевский взглянул на Алиева трезвым взглядом...
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Комментарии 1
oleg.m.3972 (Харьков)
29.02.2024 в 12:40
Наконец-то Милевский взглянул на Алиева трезвым взглядом...
Ответить
0
0

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