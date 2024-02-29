Милевский жестко ответил Алиеву: Я даже разговаривать не умею, как этот хабаровский мастер

Экс-форвард "Динамо" и сборной Украины Артем Милевский отреагировал на слова Александра Алиева, который сказал, что "Милевского для него больше не существует".

"Немножко видел кусочек… Саша… Полный трэш. Увидел мое интервью. Я только сказал, что не нужно выносить сор из избы. И все. Не п#######м, ни х######м, б###ь, никого не обзывал. Я даже разговаривать не умею, как этот хабаровский мастер. Так что у меня нет слов, б###ь. Еще раз убеждаюсь, что это, б###ь… просто смех, е#####я н###й. Пусть посмотрит мое интервью", – сказал Милевский.

Напомним, все началось с того, что Милевский заявил, что считает глупым поступком то, что Алиев публично рассказал о состоянии его здоровья, когда форвард находился в коме