Алиев: Заблокировал Милевского везде. Для меня этот человек больше не существует

Бывший полузащитник "Динамо" и сборной Украины Александр Алиев резко отреагировал на последнее высказывание экс-партнера по команде Артема Милевского.

Накануне Милевский признался, что считает глупым поступком то, что Алиев публично рассказал о состоянии его здоровья, когда форвард находился в коме.

"Я не смотрел интервью, только нарезки, мне дочь их показала. Этого человека уже нет у меня в телефонной книге, я удалил его из Instagram, из других соцсетей. Я везде его заблокировал. Общаться мне с ним нет смысла. Да и не хочу я этого. После тех слов, которые он сказал, для меня этот человек больше не существует.

Очень много людей, моих близких, с кем я служу, езжу на передок, говорят мне, что если они [его увидят], просто разобьют ему харю. Я попросил сделать все возможное, чтобы этого не делали", - сказал Алиев в прямом эфире в Instagram.