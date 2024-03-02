Юрченко: В первом тайме должно было быть пенальти в ворота Миная

Полузащитник "Металлиста 1925" Владлен Юрченко прокомментировал эпизод с попаданием мяча в руку сопернику во время игры с "Минаем", а также оценил матч в целом.

По моему мнению, в первом тайме должно было быть пенальти в ворота "Миная", когда я бил. Потому что мяч летел метров 7-10, после чего попал в руку, она была немножко сбоку. Пока мяч летел, игрок мог убрать руку. Мяч летел в створ ворот и игрок отбил. Как по мне, то это пенальти. Не знаю, как это трактовать иначе. Если, когда бьешь с метра или двух - хорошо. Мяч летел достаточно времени и руку можно было убрать - такое мое мнение.

В первом тайме мы проиграли в агрессии полностью. Так нельзя играть, как мы действовали в первые 45 минут. Если посмотреть на второй тайм, то у них не было много моментов. Только один момент мы упустили и они забили второй гол.