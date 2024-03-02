Шандрук: Разрыв между чемпионатом U19 и УПЛ - очень большой

Исполняющий обязанности главного тренера ровенского "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал игру команды в проигранном матче "Ворскле" на выезде (2:1).

Интересная для болельщиков игра. Команды много создавали, забили три мяча. Хочу поблагодарить свою команду. За желание, за страсть. За стремление к победе. За старания спасти игру.

Второй пропущенный гол - несколько курьезный. Досадный случай, когда просто на голову соперника падает мяч и по такой траектории влетает в ворота. Такое не часто увидишь. К сожалению, мы сегодня такой гол пропустили.

Относительно молодежи в первой команде. Мы искусственно этого делать не можем. Разрыв между чемпионатом U19 и УПЛ - очень большой. Мы даем шанс молодым игрокам, они ездили на сборы с основой. Но все зависит также от них самих. Они должны быть готовы.