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Шандрук: Разрыв между чемпионатом U19 и УПЛ - очень большой

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Тренер Вереса об игре с Ворсклой и молодежи

Шандрук: Разрыв между чемпионатом U19 и УПЛ - очень большой

Фото: НК "Верес"

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Исполняющий обязанности главного тренера ровенского "Вереса" Олег Шандрук прокомментировал игру команды в проигранном матче "Ворскле" на выезде (2:1).

Интересная для болельщиков игра. Команды много создавали, забили три мяча. Хочу поблагодарить свою команду. За желание, за страсть. За стремление к победе. За старания спасти игру.

Второй пропущенный гол - несколько курьезный. Досадный случай, когда просто на голову соперника падает мяч и по такой траектории влетает в ворота. Такое не часто увидишь. К сожалению, мы сегодня такой гол пропустили.

Относительно молодежи в первой команде. Мы искусственно этого делать не можем. Разрыв между чемпионатом U19 и УПЛ - очень большой. Мы даем шанс молодым игрокам, они ездили на сборы с основой. Но все зависит также от них самих. Они должны быть готовы.

Ривненский "Верес" никак не может выбраться с 15-го места в турнирной таблице УПЛ. Следующую игру команда Шандрука проведет против "Динамо". Матч запланирован на 7-е марта.

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Олег Шандрук Верес (Ровно)
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Источник:
Верес
Опубликовал: Виктор Иванчук
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