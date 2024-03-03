Кабаев: У меня ни разу не было диалога с Луческу
Но сейчас все хорошо
Офіційний сайт Динамо/Автор невідомий
Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев рассказал об адаптации в киевской команде и сравнил коммуникацию с Луческу и Шовковским.
Адаптация в Динамо проходила тяжело, как и в Заре. Понадобился где-то год. Сперва на эмоциях все было хорошо. Затем эмоции закончились, не было результата и возникла психологическая яма, было очень тяжело из нее выбираться.
У меня ни разу не было диалога с Луческу. Возможно, это сыграло какую-то роль. Сказать тяжело. Я много это все анализировал и копался в себе. Читал много о себе в интернете. Впервые в жизни встретился с таким. Понимал, что в Динамо сразу ждут результата.
Сейчас мне намного лучше. У меня есть диалог с главным тренером, я понимаю, что он от меня хочет в той или иной ситуации. Имею больше свободы на поле, а не как было в Луческу - только так и никак иначе. Теперь у меня более "плавающая" позиция. Это мне ближе.
Я понимаю свой уровень, знаю, что есть футболисты, которые сильнее меня. И знаю, что я могу больше.
У Кабаева в активе в этом сезоне 13 матчей за "Динамо", 2 гола и 1 ассист. Игрок отмечался в воротах "Руха" и "Металлиста 1925".
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