Кабаев: У меня ни разу не было диалога с Луческу

Полузащитник "Динамо" Владислав Кабаев рассказал об адаптации в киевской команде и сравнил коммуникацию с Луческу и Шовковским.

Адаптация в Динамо проходила тяжело, как и в Заре. Понадобился где-то год. Сперва на эмоциях все было хорошо. Затем эмоции закончились, не было результата и возникла психологическая яма, было очень тяжело из нее выбираться.

У меня ни разу не было диалога с Луческу. Возможно, это сыграло какую-то роль. Сказать тяжело. Я много это все анализировал и копался в себе. Читал много о себе в интернете. Впервые в жизни встретился с таким. Понимал, что в Динамо сразу ждут результата.

Сейчас мне намного лучше. У меня есть диалог с главным тренером, я понимаю, что он от меня хочет в той или иной ситуации. Имею больше свободы на поле, а не как было в Луческу - только так и никак иначе. Теперь у меня более "плавающая" позиция. Это мне ближе.

Я понимаю свой уровень, знаю, что есть футболисты, которые сильнее меня. И знаю, что я могу больше.