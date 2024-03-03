Филиппов: Старались не рисковать и действовать прагматично

Нападающий "Днепра-1" Александр Филиппов стал героем матча во встрече с "Оболонью". Игрок сумел забить гол, который, как оказалось, стал победным. 0:1 - днепряне получают 3 очка на выезде. Автор гола ответил на несколько вопросов журналистов после игры.

- Всегда приятно забивать победные мячи, но главное то, что команда сегодня показала характер. Где-то выстояли в обороне, ведь на первый план выходили бойцовские качества, которые мы показывали на протяжении всего матча, и при этом создавали моменты, особенно в первом тайме. Думаю, что победили более-менее заслуженно.

С "Минаем" у команды было больше моментов, но игра закончилась вничью. Сегодня голевых моментов меньше, но выиграли. Какой матч был сложнее?

- Трудно сказать. С "Минаем" были не очень удачные моменты при переходе к обороне, вследствие чего давали сопернику создавать много моментов у собственных ворот. Сегодня же терпели. Знали, как будет "Оболонь" действовать - искать свободные зоны за спинами наших защитников, поэтому мы немножко отдали инициативу и сами искали моменты для прессинга и пытались их накрывать.

На контратаках проще играть?

- Когда поле в таком состоянии, хотя оно одинаково для обеих команд, но мы больше любим играть с мячом и через контроль создавать моменты, однако все это сегодня было трудно делать, особенно через центр. Вы сами видели, что мяч дробит, и через одну неудобную передачу можно сразу получить контратаку на свои ворота. Поэтому мы старались не рисковать и действовать прагматично.

Ваша замена показалось вызвала удивление, но потом выяснили почему именно такое было тренерское решение?

- Это была обычная замена и да - тренерское решение. Надо было что-то освежить в передней линии. Думаю, что Даниэль хорошо справился со своей задачей, ведь он искал зоны и цеплялся за мячи. Он сохранял для команды мяч, и потом уже ребята шли создавать моменты.

Ну, а вы теперь будете свежее на следующий матч?

- Пожалуй, да. Следующая игра уже в пятницу, а затем во вторник, поэтому получается, что за 9 дней три матча. А как вы видите обойма у нас не очень большая, и много у нас молодежи в заявке. Все мы ждем возвращения травмированных футболистов. У нас должно быть как можно больше боевых единиц.

А как прокомментируете свой гол? Сарапий пробил головой, а дальше какой-то сумбур начался.

- Я просто стоял на своем месте. Пошла хорошая подача с углового, на которую Эдик отлично выпрыгнул. У меня же было немножко фарта, но без этого в футболе никуда. Можно сказать, что сработала голевая чуйка - оказался в нужное время в нужном месте.