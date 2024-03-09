Нападающий Вереса Мрвальевич: Надеюсь, что теперь начнем побеждать
Герой матча с Динамо
Фото: НК "Верес"
Нападающий "Вереса" Марко Мрвалевич поделился впечатлениями от реализованного пенальти в ворота "Динамо" на 90+9 минуте и ничьей с киевским клубом (1:1).
Эмоции невероятные! Я очень рад, что нам удалось добыть хотя бы ничью. Считаю, что мы это заслужили. Надеюсь, что теперь начнем побеждать и постепенно подниматься из опасной зоны в турнирной таблице.
Могу сказать, что ощущения невероятные. Я очень рад, что удалось забить гол такой команде как Динамо. Надеюсь продолжать и дальше.
В том эпизоде я сразу знал, что будет пенальти. Был в этом уверен и был уверен, что забью.
Все ребята выложились на поле и бились до конца. Это то, что нас вернуло в игру. Нам просто нужно продолжать играть с таким же настроем и настойчивостью.
Ривненский "Верес" занимает 15-е место в турнирной таблице УПЛ. В следующем туре команда сыграет против "Черноморца". Игра запланирована на 17-е марта.
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