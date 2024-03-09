Иващенко - о поражении от Кривбасса: Не хватило опыта и квалификации в завершающей стадии
Оболонь уезжает домой ни с чем
Фото: UA-Футбол, Алина Ерофеева
Главный тренер "Оболони" Валерий Иващенко прокомментировал поражение от "Кривбасса" (0:1) в Кривом Роге.
Очень расстроен, что не смогли взять зачетные баллы в этой игре. Но, я считаю, хорошая игра, и уже третья игра, в принципе, ребята стараются, играют, выкладываются на максимум. Но где-то не фартит, где-то не получается забить из-за психологического фактора.
Если бы смогли добыть зачетные баллы - думаю, и психологический настрой был бы совсем другой. Но мы знали, куда ехали, с кем играли - одна из лучших команд УПЛ. В принципе, играли на равных.
Где-то не хватило опыта и квалификации в завершающей стадии. Вы же видите, и гол мы пропустили где-то за счет квалификации футболиста, который смог продемонстрировать индивидуальное мастерство и забить нам мяч.
Ну ничего, будем работать. Мы поблагодарили ребят, они молодцы, старались играть в футбол. Где-то не хватает этого опыта. Но ничего. Я поблагодарил и сказал не вешать руки, все еще впереди. Надо играть и надеяться только на лучшее.
"Оболонь" находится в зоне переходных матчей - на 14-м месте. В следующем туре команда будет принимать у себя дома "Полесье". Матч состоится 16-го марта.
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