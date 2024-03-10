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Силы Обороны ликвидировали еще 900 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

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Также уничтожено более двух сотен единиц техники

Силы Обороны ликвидировали еще 900 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов

Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

Генеральный штаб ВСУ подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.

Силы Обороны Украины ликвидировали 900 захватчиков. Также было уничтожено 205 единиц техники оккупантов.

В целом потери РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:

  • личного состава – около 424 060 (+900) человек,
  • танков ‒ 6731 (+19) ед,
  • боевых бронированных машин ‒ 12850 (+27) ед,
  • артиллерийских систем – 10466 (+38) ед,
  • РСЗО – 1015 (+3) ед,
  • средств ПВО ‒ 709 (+2) ед,
  • самолетов – 347 (+0) ед,
  • вертолетов – 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня – 8082 (+41),
  • крылатых ракет ‒ 1919 (+0),
  • кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
  • подводных лодок – 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 13752 (+69) ед,
  • специальной техники – 1672 (+6).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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