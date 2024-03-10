Силы Обороны ликвидировали еще 900 россиян. Генштаб подытожил потери оккупантов
Также уничтожено более двух сотен единиц техники
Getty Images/Global Images Ukraine
Генеральный штаб ВСУ подытожил потери россиян за минувшие сутки военных действий.
Силы Обороны Украины ликвидировали 900 захватчиков. Также было уничтожено 205 единиц техники оккупантов.
В целом потери РФ с 24 февраля 2022 г. выглядят следующим образом:
- личного состава – около 424 060 (+900) человек,
- танков ‒ 6731 (+19) ед,
- боевых бронированных машин ‒ 12850 (+27) ед,
- артиллерийских систем – 10466 (+38) ед,
- РСЗО – 1015 (+3) ед,
- средств ПВО ‒ 709 (+2) ед,
- самолетов – 347 (+0) ед,
- вертолетов – 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 8082 (+41),
- крылатых ракет ‒ 1919 (+0),
- кораблей/катеров ‒ 26 (+0) ед,
- подводных лодок – 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 13752 (+69) ед,
- специальной техники – 1672 (+6).
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Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Максим Кучер
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