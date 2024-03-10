Войска НАТО уже есть в Украине - МИД Польши
Громкое заявление
Getty Images / Global Images Ukraine
Министр иностранных дел Польши Радослав Сикорский поддержал инициативу президента Франции Эмманюэля Макрона об отправке войск НАТО в Украину. Более того, во время конференции "25 лет членства Польши в НАТО", дипломат заявил, что некоторые страны уже отправили своих военных в Украину. Сикорский не стал называть какие именно страны это сделали и каково их количество.
"В отличие от других политиков, не буду перечислять эти страны", - сказал министр.
Напомним, что президент Франции Эммануэль Макрон выразил возможность отправки военнослужащих из западных стран в Украину, хотя отметил, что среди европейских стран еще нет консенсуса по этому вопросу.
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