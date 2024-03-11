"Это подготовка к серьезной операции в Крыму". Буданов прокомментировал действия ГУР в Черном море

Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов объяснил значение боевых миссий в Черном море и территории временно оккупированного Крыма.

Об этом он рассказал в документальном фильме "Война за море: от Днепра в Крым", премьера которого состоялась 10 марта в эфире телемарафона.

"Это все - подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят в то, что их забыли", - сказал Кирилл Буданов.