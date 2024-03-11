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"Это подготовка к серьезной операции в Крыму". Буданов прокомментировал действия ГУР в Черном море

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"Это подготовка к серьезной операции в Крыму". Буданов прокомментировал действия ГУР в Черном море

Фото – Віталій Носач, РБК-Україна

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Начальник Главного управления разведки МО Украины Кирилл Буданов объяснил значение боевых миссий в Черном море и территории временно оккупированного Крыма.

Об этом он рассказал в документальном фильме "Война за море: от Днепра в Крым", премьера которого состоялась 10 марта в эфире телемарафона.

"Это все - подготовительные меры к серьезной операции в Крыму. Это проверка правильности наших утверждений о путях подхода и ухода оттуда. Кроме того, это хороший посыл для населения, живущего в оккупации уже 10 лет. Многие из них верят в то, что их забыли", - сказал Кирилл Буданов.

Напомним, в ночь с 4-го на 5-е марта 2024-го года спецподразделение ГУР МО Украины "Group 13" атаковало патрульный корабль черноморского флота России "Сергей Котов". По данным разведки, стоимость судна – около 65 миллионов долларов.

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Крым ГУР Кирилл Буданов
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Источник:
ГУР МО
Опубликовал: Александр Бураков
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