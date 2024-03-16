Денис Кузык: Тренеры нам всегда говорят: завершать атаку ударом
Игрок пообщался о том, и о сем
Фото: Кривбас
Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык дал небольшое интервью пресс-службе Украинской Премьер-Лиги, в котором вспомнил детство, оценил игру нынешней команды и рассказал против кого из футболистов тяжелее всего играть.
Денис, "Кривбасс" уже сыграл три матча весной. Какие впечатления от этого игрового периода остались?
- В принципе, впечатления положительные. Провели три хороших матча, но не набрали максимум очков. Что ж, готовимся к следующим соперникам.
Последний матч с "Оболонью" дался команде непросто. Что пошло не так, по вашему мнению?
- Не сказал бы, что что-то пошло не так. Мы владели инициативой, соперник хорошо защищался. Как результат: мы забили свой гол и выиграли матч.
Впереди игра против "Колоса". Что думаешь об этом сопернике? За счет каких качеств он может создать вам проблемы?
- Это неплохая команда с опытными игроками. Думаю, будет интересный матч для болельщиков и битва для обеих команд.
Ты родился в селе Богдановка Тернопольской области. А как начинал играть в футбол?
- С детства нравилось играть с мячом. Потом родители отвели меня на футбольную секцию. Так начинался мой футбольный путь.
Без кого ты бы не вырос до уровня профессионального футболиста?
- В этом могу быть обязан Юрию Леонтьевичу Морозу. Он поверил в меня и дал шанс заиграть на профессиональном уровне
С 2015 по 2021 годы ты провел в Академии "Динамо". С кем из партнеров из того периода ты сохранил самые теплые отношения?
- В принципе, мы со всеми остались в хороших отношениях. Иногда списываемся, а чаще всего общаюсь с Даниилом Скорко и Виктором Близниченко.
В 2022 году ты играл за "Колос" на правах аренды. Что вспоминаешь о том периоде?
- Воспоминания замечательные. Очень хороший персонал и коллектив в команде. Поэтому только положительные впечатления от того периода.
Ты часто забиваешь голы с дальней дистанции. Как пришел к этому решению, чаще бить с дальней дистанции?
- Тренеры нам всегда говорят: завершать атаку ударом. Я просто выполняю установки тренеров.
Тебе часто приходится продавливать оборону соперника. Кто самый сложный оппонент в индивидуальном единоборстве?
- Думаю, что это левый защитник "Шахтера" Педриньо. Хороший футболист с сильным качествами.
Как в целом ты оцениваешь конкуренцию в верхней части таблицы?
- Конкуренция будет очень интересной. Скорее всего, интрига будет держаться до последних туров. "Кривбасс" будет идти к своей цели от матча к матчу.
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