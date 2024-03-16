Денис Кузык: Тренеры нам всегда говорят: завершать атаку ударом

Полузащитник "Кривбасса" Денис Кузык дал небольшое интервью пресс-службе Украинской Премьер-Лиги, в котором вспомнил детство, оценил игру нынешней команды и рассказал против кого из футболистов тяжелее всего играть.

Денис, "Кривбасс" уже сыграл три матча весной. Какие впечатления от этого игрового периода остались?

- В принципе, впечатления положительные. Провели три хороших матча, но не набрали максимум очков. Что ж, готовимся к следующим соперникам.

Последний матч с "Оболонью" дался команде непросто. Что пошло не так, по вашему мнению?

- Не сказал бы, что что-то пошло не так. Мы владели инициативой, соперник хорошо защищался. Как результат: мы забили свой гол и выиграли матч.

Впереди игра против "Колоса". Что думаешь об этом сопернике? За счет каких качеств он может создать вам проблемы?

- Это неплохая команда с опытными игроками. Думаю, будет интересный матч для болельщиков и битва для обеих команд.

Ты родился в селе Богдановка Тернопольской области. А как начинал играть в футбол?

- С детства нравилось играть с мячом. Потом родители отвели меня на футбольную секцию. Так начинался мой футбольный путь.

Без кого ты бы не вырос до уровня профессионального футболиста?

- В этом могу быть обязан Юрию Леонтьевичу Морозу. Он поверил в меня и дал шанс заиграть на профессиональном уровне

С 2015 по 2021 годы ты провел в Академии "Динамо". С кем из партнеров из того периода ты сохранил самые теплые отношения?

- В принципе, мы со всеми остались в хороших отношениях. Иногда списываемся, а чаще всего общаюсь с Даниилом Скорко и Виктором Близниченко.

В 2022 году ты играл за "Колос" на правах аренды. Что вспоминаешь о том периоде?

- Воспоминания замечательные. Очень хороший персонал и коллектив в команде. Поэтому только положительные впечатления от того периода.

Ты часто забиваешь голы с дальней дистанции. Как пришел к этому решению, чаще бить с дальней дистанции?

- Тренеры нам всегда говорят: завершать атаку ударом. Я просто выполняю установки тренеров.

Тебе часто приходится продавливать оборону соперника. Кто самый сложный оппонент в индивидуальном единоборстве?

- Думаю, что это левый защитник "Шахтера" Педриньо. Хороший футболист с сильным качествами.

Как в целом ты оцениваешь конкуренцию в верхней части таблицы?

- Конкуренция будет очень интересной. Скорее всего, интрига будет держаться до последних туров. "Кривбасс" будет идти к своей цели от матча к матчу.