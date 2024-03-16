КМ. Карпаты - Шахтер 2:2. Видео голов и обзор матча
Дубль Траоре
Фото: Шахтар
В пятницу, 15-го марта, товарищеский матч сыграли лидеры УПЛ и Первой лиги "Шахтер" и "Карпаты" соответственно. Встреча прошла на стадионе "Украина" во Львове.
Львовяне удивили именитого оппонента уже на 1-й минуте, когда отличился Костенко. Впоследствии дубль Траоре вывел "горняков" вперед, однако Ариэльсон из "Карпат" в конце игры реализовал пенальти. Итоговый счет - 2:2.
Контрольный матч. 15.03.2024. Львов
"Карпаты" - Шахтер 2:2
Голы: Костенко, 1, Ариэльсон, 76 (пенальти) - Траоре, 13, 34.
"Карпаты": Кожухарь (Илющенков, 46), Сакив (Булеза, 46), Бабогло (Мисюк, 46), Векляк (Козик, 46), Полегенько (Романюк, 46), Костенко (Фетько, 46), Чех (Клименко, 46), Чачуа (Рябов, 46), Джаред (Пидлепенец, 46), Хромей (Демченко, 46), Невес (Ариэльсон, 46).
"Шахтер": Рудько (Твардовский, 46), Траоре, Крыськив, Гочолеишвили, Келси, Бондаренко (Кевин, 46), Педриньо, Цуканов (Азаров, 46), Мироши, Назарина, Невертон.
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