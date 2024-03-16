Ротань и Долганский подвели итоги матча Александрия - Ворскла

В матче 21-го тура УПЛ "Александрия" дома одолела "Ворсклу" (1:0). Главные тренеры команд прокомментировали эту игру.

Наставник "Александрии" Руслан Ротань рассказал, что его подопечные плохо провели первый тайм, зато выполнили задачу во втором.

Первый тайм не получился по одной причине - мы давали слишком много времени игрокам "Ворсклы", когда они выходили из обороны. Мы не продолжали давить на вратаря и давали время. В некоторых моментах получалось так, что "Ворскла" выбегала в контратаки. Мы это подкорректировали и стали действовать агрессивнее. Второй тайм был за нами, и мы заслужили эту победу. Во втором тайме мы были командой, которую мы хотим видеть. Это и надежный контроль, и реакция при потере мяча. Поэтому весь второй тайм прошел на половине поля "Ворсклы".

Коуч "Ворсклы" Сергей Долганский, наоборот от Руслана Ротаня, отметил хорошую первую половину матча от его игроков, но плохую игру по-перерыве.

Сегодня для хорошей игры не хватило забитых голов, а еще не пропустить со "стандарта". Первый тайм играли так, как планировали. Разрезали между линиями, где у нас был разыгрывающим Руслан Степанюк. У нас получались удачные атаки, было много моментов, где мы могли забивать. Но после того, как он (Степанюк, - прим.) получил травму, мы сделали замену, но у нас не нашлось игрока, который сумел бы связать защиту с нападением. Поэтому второй тайм у нас не получился в игровом плане. У Степанюка было рассечение, довольно серьезное, поэтому мы решили не выпускать его на второй тайм. Сам эпизод, насколько я видел, Руслан первым играл в мяч, а игрок "Александрии" ударил его головой в голову. Там было нарушение правил со стороны игрока "Александрии". Сейчас Руслану сделали перевязку.

"Ворскла" занимает 7-е место в УПЛ, а "Александрия" - 11-е. Расстояние между командами составляет 6 очков.