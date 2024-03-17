Шевченко встретился с послом Японии накануне товарищеского поединка олимпийской сборной Украины

25 марта олимпийская сборная Украины проведет товарищеский поединок с Японией, который пройдет в Фукуоке. Подготовку к этому поединку команда Руслана Ротаня начнет 18 марта в венгерском Сегеде.

Накануне этого президент УАФ Андрей Шевченко встретился с послом Японии в Украине Мацудой Куниори. Также в делегацию вошли исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Максим Бедный, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, представители тренерского штаба и игроки олимпийской сборной Украины.

Шевченко поблагодарил Японию за помощь и выразил надежду на будущее сотрудничество: