Шевченко встретился с послом Японии накануне товарищеского поединка олимпийской сборной Украины
Президент УАФ поблагодарил за поддержку и пожелал успехов
Фото: УАФ
25 марта олимпийская сборная Украины проведет товарищеский поединок с Японией, который пройдет в Фукуоке. Подготовку к этому поединку команда Руслана Ротаня начнет 18 марта в венгерском Сегеде.
Накануне этого президент УАФ Андрей Шевченко встретился с послом Японии в Украине Мацудой Куниори. Также в делегацию вошли исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Максим Бедный, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, представители тренерского штаба и игроки олимпийской сборной Украины.
Шевченко поблагодарил Японию за помощь и выразил надежду на будущее сотрудничество:
"После полномасштабного вторжения России Ассоциация футбола Японии оказала прямую поддержку УАФ, выделив 100 000 долларов на помощь украинскому футболу. Я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы еще раз поблагодарить за поддержку!
Также мы благодарны за вашу помощь в организации товарищеского матча, который состоится 25 марта в Фукуоке. Япония пригласила украинскую делегацию и взяла на себя все расходы. И я верю, что наши страны будут усиливать сотрудничество не только на ниве футбола", - сказал президент УАФ.
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