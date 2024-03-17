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Шевченко встретился с послом Японии накануне товарищеского поединка олимпийской сборной Украины

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Президент УАФ поблагодарил за поддержку и пожелал успехов

Шевченко встретился с послом Японии накануне товарищеского поединка олимпийской сборной Украины

Фото: УАФ

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25 марта олимпийская сборная Украины проведет товарищеский поединок с Японией, который пройдет в Фукуоке. Подготовку к этому поединку команда Руслана Ротаня начнет 18 марта в венгерском Сегеде.

Накануне этого президент УАФ Андрей Шевченко встретился с послом Японии в Украине Мацудой Куниори. Также в делегацию вошли исполняющий обязанности министра молодежи и спорта Максим Бедный, генеральный секретарь УАФ Игорь Грищенко, представители тренерского штаба и игроки олимпийской сборной Украины.

Шевченко поблагодарил Японию за помощь и выразил надежду на будущее сотрудничество:

"После полномасштабного вторжения России Ассоциация футбола Японии оказала прямую поддержку УАФ, выделив 100 000 долларов на помощь украинскому футболу. Я хотел бы воспользоваться случаем, чтобы еще раз поблагодарить за поддержку!

Также мы благодарны за вашу помощь в организации товарищеского матча, который состоится 25 марта в Фукуоке. Япония пригласила украинскую делегацию и взяла на себя все расходы. И я верю, что наши страны будут усиливать сотрудничество не только на ниве футбола", - сказал президент УАФ.

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Источник:
uaf.ua
Опубликовал: Владислав Шарапа
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