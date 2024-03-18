Официально. В составе олимпийской сборной Украины произошли изменения

В составе олимпийской сборной Украины перед матчем в Японии произошли изменения, сообщает официальный сайт УАФ.

Из-за травм не помогут команде Артем Бондаренко, Дмитрий Крыськив и Николай Михайленко.

Вместо них главный тренер "сине-желтых" Руслан Ротань довызвал полузащитника Артема Кулаковского. Ранее сообщалось, что Максим Хлань, Богдан Крушинский и Евгений Пастух были вызваны в молодежную сборную, которую возглавляет Унаи Мельгоса.

Состав олимпийской сборной Украины

Вратари: Кирилл Фесюн ("Колос" Ковалевка), Георгий Ермаков ("Александрия").

Защитники: Антон Боль ("Заря" Луганск), Марьян Фарина ("Металлист 1925" Харьков), Роман Дидык ("Рух" Львов), Максим Дячук ("Динамо" Киев), Андрей Булеза ("Карпаты" Львов), Александр Мартынюк ("Александрия"), Егор Маценко ("Шленск", Польша).

Полузащитники: Эльдар Кулиев ("Зира", Азербайджан), Иван Желизко ("Лехия", Польша), Артем Кулаковский, Кирилл Сигеев, Денис Шостак, Артем Шулянский (все - "Александрия"), Александр Назаренко ("Полесье" Житомир), Алексей Сыч, Олег Федор (оба - "Рух" Львов), Алексей Кащук ("Шахтер" Донецк).

Нападающий: Николай Кухаревич ("Суонси", Уэльс).

Напомним, что жеребьевка футбольных турниров Олимпийских игр-2024 запланирована на 20 марта в Сен-Дени.

Товарищеский матч олимпийской сборной Украины против Японии пройдет 25 марта в городе Фукуока