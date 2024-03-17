Источник: Ряд игроков не помогут олимпийской сборной Украины в ближайшем матче
Олимпийская сборная Украины улетит в Японию в сокращенном составе
Фото: прес-служба УАФ
Олимпийская сборная улетит в Японию в сокращенном составе. Об этом сообщает ТаТоТакое.
По имеющейся информации, олимпийская сборная улетит в Японию без: Николая Михайленко, Максима Хланя, Бориса Крушинского, Евгения Пастуха, Артема Бондаренко и Дмитрия Крыськива. Михайленко, Бондаренко и Крыськив не смогут принять участие из-за травм, а Хлань, Крушинский и Евгений Пастух были вызваны в молодежную сборную Унаи Мельгосы.
Напомним, 25 марта олимпийская сборная Украины проведет матч с олимпийской сборной Японии.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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