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Источник: Ряд игроков не помогут олимпийской сборной Украины в ближайшем матче

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Олимпийская сборная Украины улетит в Японию в сокращенном составе

Источник: Ряд игроков не помогут олимпийской сборной Украины в ближайшем матче

Фото: прес-служба УАФ

Новина українською

Олимпийская сборная улетит в Японию в сокращенном составе. Об этом сообщает ТаТоТакое.

По имеющейся информации, олимпийская сборная улетит в Японию без: Николая Михайленко, Максима Хланя, Бориса Крушинского, Евгения Пастуха, Артема Бондаренко и Дмитрия Крыськива. Михайленко, Бондаренко и Крыськив не смогут принять участие из-за травм, а Хлань, Крушинский и Евгений Пастух были вызваны в молодежную сборную Унаи Мельгосы.

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Напомним, 25 марта олимпийская сборная Украины проведет матч с олимпийской сборной Японии.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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