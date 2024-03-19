Польша и Германия запустят коалицию бронетехники для Украины
К ней присоединились ещё три страны
WM Blood
Польша и Германия 26 марта активируют коалицию по снабжению бронетехникой для Сил обороны Украины.
Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с главой минобороны Германии Борисом Писториусом.
"26 марта мы, Польша и Германия, активируем как солидеры коалицию по предоставлению бронетехники в поддержку Украины".
Это одна из важнейших коалиций, которые были созданы, мы являемся двумя ведущими странами этого проекта, к нему присоединились другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция и Италия", – заявил польский министр.
Напомним, в феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украина и Североатлантический Альянс создадут общий учебный центр на территории польского города Быдгощ.
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