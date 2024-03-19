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Польша и Германия запустят коалицию бронетехники для Украины

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К ней присоединились ещё три страны

Польша и Германия запустят коалицию бронетехники для Украины

WM Blood

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Польша и Германия 26 марта активируют коалицию по снабжению бронетехникой для Сил обороны Украины.

Об этом заявил министр обороны Польши Владислав Косиняк-Камыш после переговоров с главой минобороны Германии Борисом Писториусом.

"26 марта мы, Польша и Германия, активируем как солидеры коалицию по предоставлению бронетехники в поддержку Украины".

Это одна из важнейших коалиций, которые были созданы, мы являемся двумя ведущими странами этого проекта, к нему присоединились другие партнеры, такие как Великобритания, Швеция и Италия", – заявил польский министр.

Напомним, в феврале генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг сообщил, что Украина и Североатлантический Альянс создадут общий учебный центр на территории польского города Быдгощ.

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Источник:
TVP World
Опубликовал: Александр Бураков
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