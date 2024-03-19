  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Министр обороны США: Штаты и коалиция не позволят Украине проиграть
В тренде

Министр обороны США: Штаты и коалиция не позволят Украине проиграть

Общие новости
Обновлено

Ллойд Остин выступил на очередной встрече Рамштайн

Министр обороны США: Штаты и коалиция не позволят Украине проиграть

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Министр обороны США Ллойд Остин, открывая заседание формата "Рамштайн" во вторник, пообещал, Соединенные штаты и коалиция не позволят Украине потерпеть поражение в войне против агрессии России.

"Соединенные Штаты не позволят Украине потерпеть поражение. Эта коалиция не даст Украине потерпеть поражение. И свободный мир не даст Украине потерпеть поражение", - сказал Остин.

Читайте такжеСырский провел телефонные разговоры с Министрами обороны Великобритании и США

В своем вступительном слове Остин отметил, что Россия заплатила потрясающую цену за войну, повторив оценки, что по меньшей мере 315 тысяч российских военных были убиты или ранены во время войны, которая стоила РФ до 211 миллиардов долларов.

"Украинские войска сталкиваются с тяжелыми условиями и тяжелыми боями. А мирное население Украины терпит постоянные обстрелы российскими ракетами и иранскими беспилотниками. Но Украина не отступит. И Соединенные Штаты также не будут", - подчеркнул он.

Он напомнил, что только на прошлой неделе США объявили о дополнительной поддержке Украины объемом 300 млн долларов. Остин назвал эту меру "чрезвычайной" с целью поддержать насущные потребности в противовоздушной обороне, артиллерии и противотанковых возможностях.

"Мы остаемся решительными в предоставлении Украине ресурсов, в которых она нуждается, чтобы противостоять агрессии Кремля", – заверил Остин.

По теме
yellow-arrow
Сабо: Милевский - пьяница! Зачем о нем столько писать?
yellow-arrow
Финляндия через Румынию передала Украине несколько боевых катеров, - СМИ
yellow-arrow
Украина получит новый пакет военной помощи от Германии на 500 млн евро. Будут ли ракеты Taurus?
Ллойд Остин война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Українська правда
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости