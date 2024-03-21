Президент УАФ Андрей Шевченко побывал на фронте и встретился с украинскими защитниками

Как сообщает официальный инстаграм аккаунт УАФ, президент Украинской Ассоциации Футбола и амбассадор платформы UNITED 24 Андрей Шевченко посетил воинов на фронте.

Шевченко встретился с бойцами 13-й бригады НГУ "Хартия" на Купянско-Лиманском направлении. Экс-форвард сборной Украины сделал совместную фотографию с военными, также подписал флаг Украины и футболки национальной сборной.

"Нет ничего важнее, чем поддерживать наших военных. Восхищаюсь их мужеством, выдержкой, несокрушимостью. Спасибо каждому и каждой, кто защищает Украину!" - так цитирует позицию Шевченко UNITED24 в своем телеграм-канале.

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4 марта 2024 года Шевченко, Зинченко и платформа United24 организовали благотворительный матч, на который пригласили звезд футбола. Целью матча был сбор средств на восстановление Михайло-Коцюбинского лицея на Черниговщине. В итоге было собрано 1.7 млн долларов.