Конаду: Каждый хочет стать частью семьи Кривбасса

Новичок "Кривбасса", защитник Ядома Конаду, дал первое интервью после приезда в Кривой Рог. Футболист рассказал на какой позиции ему комфортнее всего играть, с кем уже успел пообщаться из команды и почему выбрал именно этот клуб.

- Ядом, приветствуем тебя в Кривом Роге! Мы долго тебя ждали. Как настроение, какие первые эмоции после того, как ты наконец-то к нам доехал?

- Спасибо большое. Счастлив возможности быть здесь. Я очень рад быть частью семьи "Кривбасс". Действительно в восторге оказаться здесь. Наконец все уладилось и я вместе с командой.

- Дорога в Кривой Рог была длинной?

- Да, это не было легко, но сейчас все хорошо. Дорога была тяжелой, но несмотря на это, как вы уже видите, я заряжен помогать "Кривбассу".

- Ты выглядишь довольно стильно. Специально подбирал образ для Украины?

- На самом деле, это мой повседневный стиль, поэтому ничего специально не подбирал.

- Какие первые впечатления от Кривого Рога, клубной базы ФК "Кривбасс"?

- Это невероятно замечательная команда. Считаю, что каждый хочет стать частью семьи "Кривбасс". Поэтому, повторюсь, я счастлив быть здесь.

- Расскажи болельщикам о себе. На какой позиции чувствуешь себя наиболее комфортно?

- Я - центральный защитник, однако также могу играть правым защитником. Но все же комфортнее всего чувствую себя в центре.

- Как поддерживал связь с командой, пока шел процесс получения визы? С кем общался?

- Да, я постоянно был на связи с некоторыми игроками, больше с Принсом Аду, ведь он мой соотечественник, тоже из Ганы. Конечно, поддерживал связь с тренерским штабом. Хотел знать, что меня ждут и рассчитывают.

- С кем из наших игроков ты уже успел пообщаться сразу после приезда?

- Даниэль Соса и Принс Аду. Они классные ребята, чувствую поддержку с их стороны.

- Следил ли за выступлениями "Кривбасса" во время процесса получения визы? Что скажешь о турнирном положении команды?

- Да, конечно, я следил за матчами "Кривбасса" на Ютубе, болел за красно-белых. И, могу сказать, что матчи в исполнении команды были невероятными.

- Знаем, что все это время ты поддерживал форму самостоятельно. Как оценишь свои физические кондиции? Когда сможем увидеть тебя на поле?

- Это зависит от тренерского штаба, тренера по физической подготовке. От себя могу сказать, что уже готов выйти на поле. Но тренеры знают намного больше, чем я, поэтому давайте подождем.

- В "Кривбассе" большое представительство африканских футболистов. Уже успел познакомиться с ребятами? Насколько этот факт был определяющим при твоем переходе?

- Я отвечу, как профессиональный футболист. Когда такая команда, как "Кривбасс", приглашает тебя к себе, у тебя нет опции отказать. "Кривбасс" - это большой клуб, здесь хорошая команда. Поэтому я решил приехать сюда, ведь считаю, что именно этот шаг поможет в моей футбольной карьере, поможет прогрессировать и стать сильнее.

- В Украине идет война. Были ли какие-то сомнения перед согласованием перехода?

- После того, как я получил сообщение с приглашением от клуба, я исследовал эту тему. Поговорил с моим менеджером, представителями "Кривбасса". И после этого мы пришли к выводу, что я не должен волноваться. Ведь иногда ты должен рисковать и идти дальше, если хочешь достичь своей цели. Поэтому вместе мы решили, что несмотря ни на что, я еду сюда. И наконец, я здесь, в "Кривбассе". Мои родные поддержали мой выбор, за что им также большая благодарность.