В оккупированном Севастополе прогремело несколько мощных взрывов
Та же ситуация в Белгороде и области
В оккупированном Севастополе раздаются взрывы. "Губернатор" Михаил Развожаев заявил, что в городе работает ПВО. По его словам сбито 10 ракет, предварительно, часть снарядов вызвала разрушения. Уровень повреждений уточняется.
Также взрывы раздаются в Белгороде и области - там тоже якобы сбили 10 целей.
Воздушная тревога продолжается.
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Источник:ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
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