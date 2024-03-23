  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В оккупированном Севастополе прогремело несколько мощных взрывов
В тренде

В оккупированном Севастополе прогремело несколько мощных взрывов

Общие новости

Та же ситуация в Белгороде и области

В оккупированном Севастополе прогремело несколько мощных взрывов

Новина українською

В оккупированном Севастополе раздаются взрывы. "Губернатор" Михаил Развожаев заявил, что в городе работает ПВО. По его словам сбито 10 ракет, предварительно, часть снарядов вызвала разрушения. Уровень повреждений уточняется.

Также взрывы раздаются в Белгороде и области - там тоже якобы сбили 10 целей.

Воздушная тревога продолжается.

По теме
yellow-arrow
Попов: Исландия - одна из таких сборных, которая дает верховую борьбу
yellow-arrow
Петряк: Я очень соскучился по играм
yellow-arrow
Сборная Украины по футзалу проведет товарищеский турнир в рамках подготовки на ЧМ
Крым война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ua-football.com
Опубликовал: Владислав Шарапа
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости