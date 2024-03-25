Утром Киев был атакован гиперзвуковыми ракетами Циркон

Ракеты, которыми армия РФ ударила по Киеву утром 25 марта, были идентифицированы как противокорабельные гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Об этом сообщает Суспільне , ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Предварительно, по Киеву нанесли удар ракетами типа "Циркон". Они были сбиты силами украинской противовоздушной обороны. Эксперты завершили идентификацию всех обломков.

"Как и в прошлый раз пуск "Цирконов" проводился из вертикальных пусковых контейнеров из Крыма. Несколько ракет преодолели расстояние в 580 км до Киева за ~3мин, что позволяет оценить скорость ракет как 11'600 км/ч, что является гиперзвуком", – написала ранее группа мониторинга monitor в своем твиттере.

Как рассказывает портал Мілітарний , "в разное время разработчики озвучивали разную дальность полета ракеты 3М22 "Циркон" от 600 до 1500 километров, которые она должна была преодолевать со скоростью 8-9 Махов. Вес ее боевой части якобы составляет 300-400 кг. С начала разработки в 2011 году в публичном доступе нет ни одной достоверной фотографии этой ракеты".