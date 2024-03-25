Утром Киев был атакован гиперзвуковыми ракетами Циркон
Эксперты завершили идентификацию всех обломков
Фото: Мілітарний/Автор - невідомий
Ракеты, которыми армия РФ ударила по Киеву утром 25 марта, были идентифицированы как противокорабельные гиперзвуковые ракеты "Циркон".
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Предварительно, по Киеву нанесли удар ракетами типа "Циркон". Они были сбиты силами украинской противовоздушной обороны. Эксперты завершили идентификацию всех обломков.
"Как и в прошлый раз пуск "Цирконов" проводился из вертикальных пусковых контейнеров из Крыма. Несколько ракет преодолели расстояние в 580 км до Киева за ~3мин, что позволяет оценить скорость ракет как 11'600 км/ч, что является гиперзвуком", – написала ранее группа мониторинга monitor в своем твиттере.
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