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Утром Киев был атакован гиперзвуковыми ракетами Циркон

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Эксперты завершили идентификацию всех обломков

Утром Киев был атакован гиперзвуковыми ракетами Циркон

Фото: Мілітарний/Автор - невідомий

Александр Сапожников Автор UA-Футбол
Новина українською

Ракеты, которыми армия РФ ударила по Киеву утром 25 марта, были идентифицированы как противокорабельные гиперзвуковые ракеты "Циркон".

Об этом сообщает Суспільне, ссылаясь на источники в правоохранительных органах.

Предварительно, по Киеву нанесли удар ракетами типа "Циркон". Они были сбиты силами украинской противовоздушной обороны. Эксперты завершили идентификацию всех обломков.

"Как и в прошлый раз пуск "Цирконов" проводился из вертикальных пусковых контейнеров из Крыма. Несколько ракет преодолели расстояние в 580 км до Киева за ~3мин, что позволяет оценить скорость ракет как 11'600 км/ч, что является гиперзвуком", – написала ранее группа мониторинга monitor в своем твиттере.

Как рассказывает портал Мілітарний, "в разное время разработчики озвучивали разную дальность полета ракеты 3М22 "Циркон" от 600 до 1500 километров, которые она должна была преодолевать со скоростью 8-9 Махов. Вес ее боевой части якобы составляет 300-400 кг. С начала разработки в 2011 году в публичном доступе нет ни одной достоверной фотографии этой ракеты".

В результате утреннего обстрела в Киеве пострадали 10 человек. Была разрушена часть здания Академии декоративно-прикладного искусства и дизайна имени Михаила Бойчука.

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