Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Уже известен преемник
Ещё одна кадровая перестановка в военно-политическом руководстве страны
Getty Images / Global Images Ukraine
Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.
Об этом говорится в соответствующих указах на сайте президента.
"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе.
Известно, что Данилов был 13-м секретарем СНБО Украины. Он занимал этот пост с 3 октября 2019 года.
Новым секретарем СНБО назначен уже бывший глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.
Главой СВР, в свою очередь, стал Олег Иващенко.
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Опубликовал: Александр Бураков
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