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Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Уже известен преемник

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Ещё одна кадровая перестановка в военно-политическом руководстве страны

Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Уже известен преемник

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в соответствующих указах на сайте президента.

"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе.

Известно, что Данилов был 13-м секретарем СНБО Украины. Он занимал этот пост с 3 октября 2019 года.

Новым секретарем СНБО назначен уже бывший глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.

Главой СВР, в свою очередь, стал Олег Иващенко.

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Источник:
Офіційне інтернет-представництво Президента України
Опубликовал: Александр Бураков
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