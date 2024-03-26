Зеленский уволил Данилова с должности секретаря СНБО. Уже известен преемник

Президент Владимир Зеленский уволил Алексея Данилова с должности секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины.

Об этом говорится в соответствующих указах на сайте президента.

"Уволить Данилова Алексея Мячеславовича с должности Секретаря Совета национальной безопасности и обороны Украины", – говорится в указе.

Известно, что Данилов был 13-м секретарем СНБО Украины. Он занимал этот пост с 3 октября 2019 года.

Новым секретарем СНБО назначен уже бывший глава Службы внешней разведки Александр Литвиненко.



Главой СВР, в свою очередь, стал Олег Иващенко.