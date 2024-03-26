Таловеров: Пожелал Трубину в чате "удачи", а через минуту он пропустил гол. Так что уже удачи я никому не желаю

Защитник сборной Украины Максим Таловеров рассказал о дружбе с Анатолием Трубиным, Михаилом Мудриком и Георгием Судаковым.

– У тебя, Трубина, Мудрика и Судакова есть внутренний чат…

– Ты у каждого из нас это спрашиваешь? Хочешь какой-то инсайд от нас услышать, да? (смеется)

– Интересно, как вы поддерживаете друг друга, шутите, общаетесь между играми.

– Сейчас там почти вообще не переписываемся, потому что всегда вместе здесь, но да, перед каждой игрой поддерживаем.

Был один момент, что я немного был занят и написал Толику: "Удачи" перед игрой, но игра уже началась, а затем через минуту он пропустил гол. Потому ребята попросили больше не писать: "Удачи" (смеется). Так что уже удачи я никому не желаю.

Но, конечно, шутим, конечно, поддерживаем каждый. Каждый понимает, как важно для нас. Помню, мы общались в ноябре о друзьях. Конечно, я считаю этих ребят моими друзьями, потому что это слово, которым не можешь охарактеризовать каждого.

Сейчас я очень рад и счастлив, что мы все вместе, делаем одно дело и имеем одну цель, как и у всех украинцев, и делаем все возможное, чтобы это свершилось как можно быстрее, начиная от общей ситуации в Украине и заканчивая футболом.

– Как долго вы уже дружите?

– У меня есть фотка с Толиком еще с U-8 еще в Донецке. Мы всегда были такими хорошими знакомыми. Потом, когда уже начали играть в молодежке, начали больше общаться.

Потом также Алексей Кащук, наш друг. Через него мы познакомились с Михой Мудриком. С Жориком тоже в молодежке. В молодежке получилось так компактнее.

Конечно, эту поддержку ты чувствуешь с каждой стороны, но когда это твои близкие, родственники, девушка или жена, друзья – ты чувствуешь это немного иначе.