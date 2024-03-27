  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Россияне впервые с 2022 года ударили по Харькову управляемым авиабомбами, - ОВА
В тренде

Россияне впервые с 2022 года ударили по Харькову управляемым авиабомбами, - ОВА

Общие новости

Под ударом оказался Шевченковский район

Россияне впервые с 2022 года ударили по Харькову управляемым авиабомбами, - ОВА

фото из соцсетей

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Российская армия сегодня, 27 марта, впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса.

По последним данным пострадали 16 человек, еще один погиб.

Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олега Синегубов и заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Читайте такжеСБУ задержала диверсантов ФСБ РФ, пытавшиеся взорвать железнодорожную линию в Полтавской области. ВИДЕО

Синегубов уточнил, что информация предварительная.

По его словам, россияне впервые по Харькову нанесли удар именно управляемым боеприпасом крупного калибра.

По слова Болвинова, по Харькову ударили авиабомбами - впервые с 2022-го года.

Под ударом Шевченковский район, по проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты.

Россияне впервые ударили по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра, - ОВА

"Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250. Есть два прилета - первое попадание по общеобразовательной школе, второе прямо посреди жилых домов", - написал полицейский.

Болвинов добавил, что на месте работают все службы, началась спасательная операция.

Напомним, что сегодня днем в Харькове раздались взрывы. Почти сразу глава области Синегубов и мэр города Игорь Терехов заявили об ударе по жилому массиву.

По теме
yellow-arrow
В Воздушных силах рассказали, как Украина сбивает российские Цирконы
yellow-arrow
В Польше говорят, что близки к соглашению с Украиной по импорту агропродукции
yellow-arrow
Ротань: В матче с Японией нас хватило только на один тайм
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости