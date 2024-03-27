Россияне впервые с 2022 года ударили по Харькову управляемым авиабомбами, - ОВА

Российская армия сегодня, 27 марта, впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса.

По последним данным пострадали 16 человек, еще один погиб.

Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олега Синегубов и заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.

Синегубов уточнил, что информация предварительная.

По его словам, россияне впервые по Харькову нанесли удар именно управляемым боеприпасом крупного калибра.

По слова Болвинова, по Харькову ударили авиабомбами - впервые с 2022-го года.

Под ударом Шевченковский район, по проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты.

Россияне впервые ударили по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра, - ОВА

"Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250. Есть два прилета - первое попадание по общеобразовательной школе, второе прямо посреди жилых домов", - написал полицейский.

Болвинов добавил, что на месте работают все службы, началась спасательная операция.

Напомним, что сегодня днем в Харькове раздались взрывы. Почти сразу глава области Синегубов и мэр города Игорь Терехов заявили об ударе по жилому массиву.