Россияне впервые с 2022 года ударили по Харькову управляемым авиабомбами, - ОВА
Под ударом оказался Шевченковский район
фото из соцсетей
Российская армия сегодня, 27 марта, впервые нанесла удар по Харькову с помощью управляемого боеприпаса.
По последним данным пострадали 16 человек, еще один погиб.
Об этом сообщают глава Харьковской ОВА Олега Синегубов и заместитель начальника ГУНП в Харьковской области Сергей Болвинов.
Синегубов уточнил, что информация предварительная.
По его словам, россияне впервые по Харькову нанесли удар именно управляемым боеприпасом крупного калибра.
По слова Болвинова, по Харькову ударили авиабомбами - впервые с 2022-го года.
Под ударом Шевченковский район, по проверяемой информации, враг применил дешевый аналог крылатой ракеты.
Россияне впервые ударили по Харькову управляемым боеприпасом крупного калибра, - ОВА
"Это УМПБ Д-30 СН, изготовленный на базе ФАБ-250. Есть два прилета - первое попадание по общеобразовательной школе, второе прямо посреди жилых домов", - написал полицейский.
Болвинов добавил, что на месте работают все службы, началась спасательная операция.
Напомним, что сегодня днем в Харькове раздались взрывы. Почти сразу глава области Синегубов и мэр города Игорь Терехов заявили об ударе по жилому массиву.
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