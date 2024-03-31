Бондаренко: Полностью еще не вылечил повреждение, но пауза в чемпионате мне пошла на пользу
Комментарий после игры с Оболонью
Фото: Шахтар
Полузащитник "Шахтера" Артем Бондаренко прокомментировал выездную победу над "Оболонью" (0:3), форму Марьяна Шведа и свое здоровье.
- Матч с "Оболонью" ты начинал на месте опорного хавбека?
- В принципе так. Когда нет в составе Тараса Степаненко, то я опускаюсь ниже, помогать Крыськиву.
- В матче было очень много единоборств, фолов, желтые и красные карточки предъявлялись футболистам достаточно часто.
- Да, но мы были готовы к такой игре. Мы знали как "Оболонь" бьется на футбольном поле, особенно это касается домашних матчей этой команды. Здорово, что наш настрой позволил нам выиграть.
- Лично ты много игр "Оболони" видел в нынешнем чемпионате?
- Несколько матчей я смотрел - с "Днепром-1" и "Полесьем". А в целом наш тренерский штаб показывает нам важные моменты игры соперника за несколько матчей. Поэтому мы были в курсе всего - как они забивают, как пропускают.
- Результативность Марьяна Шведа всех приятно удивила. Ведь он не забивал достаточно долго.
- Все ребята дали ему нужную установку на этот поединок (смеется). А в целом мы все знаем его класс. Марьян Швед - невероятный футболист. В раздевалке вся команда его поздравила. Конечно, ему было нелегко вернуться на высокий уровень после травмы. Но сегодня он прекрасно действовал, забил два мяча и сделал голевую передачу. Все счастливы за него.
- Победа "Шахтера" закономерна?
- Никаких вопросов вообще нет.
- Артем, ты не летал в Японию в составе олимпийской сборной Украины из-за повреждения. Как сейчас ситуация?
- Уже лучше. Хотя полностью еще не вылечил повреждение, но пауза в чемпионате мне пошла на пользу, удалось немного подлечиться.
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