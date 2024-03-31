Скрипник - о поражении Зари: Мы играли с очень мощной командой на равных

Главный тренер "Металлиста 1925" Виктор Скрипник пообщался с журналистами после поражения "Зари" со счетом 1:2.

- Чего не хватило сегодня команде?

- Забитых мячей - очень просто. Я это и команде сказал, что мне не стыдно за это поражение, мы играли с очень мощной командой на равных. Индивидуальное мастерство футболистов мы также видим на футбольном поле. Но самоотдача, построение игры, отношение к делу - были на уровне.

- Насколько трудно на каждый матч менять план игры, потому что у вас, на самом деле, много травмированных игроков?

- Это рутина футбольная. Не бывает все гладко. К сожалению, такое сейчас с нами случается. Поэтому, мы отталкиваемся от этого. Сегодня также два парня травмировались.

- Насколько серьезны их повреждения?

- Будем смотреть, я не могу ответить на этот вопрос сейчас, должны быть обследования. Когда бедро - это, как правило, 2-3 недели.

- Относительно первого гола. Там Имереков упал, вроде бы был фол. Затем он поднялся, казалось, что хотел подбежать к судье, тем временем пошла передача в его зону и Герреро забил. Как считаете, был ли там фол?

- Я видел фол.

- В 5-ти весенних матчах "Металлист 1925" пропустил 15 мячей, проблемы в защите?

- Вы знаете статистику, заметно проблемы. Еще раз говорю, что с этим также стараемся бороться, работаем. Однако игра показывает, что у нас есть проблемы. Мы не имеем права опускать руки. У нас еще есть матчи, где мы можем себя спасти, надо дождаться победы, которую мы уже очень долго ждем.