На Луганщине взорвали машину коллаборанта Чайки - он не выжил

1-го апреля во временно оккупированном Старобельске был ликвидирован коллаборационист Валерий Чайка.

Смерть Чайки в результате взрыва в машине подтвердил ряд российских СМИ и "глава" города Владимир Чернев. Отмечается, что во время работы на оккупантов он занимал должность так называемого "заместителя председателя Центра по обслуживанию образовательных организаций "ЛНР".

В 2010 году Чайка избирался депутатом Старобельского горсовета от "Партии регионов", а в 2022 году Чайка перешел на сторону врага.