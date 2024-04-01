На Луганщине взорвали машину коллаборанта Чайки - он не выжил
Очередной подобный случай на оккупированных территориях
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1-го апреля во временно оккупированном Старобельске был ликвидирован коллаборационист Валерий Чайка.
Смерть Чайки в результате взрыва в машине
В 2010 году Чайка избирался депутатом Старобельского горсовета от "Партии регионов", а в 2022 году Чайка перешел на сторону врага.
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Опубликовал: Александр Бураков
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