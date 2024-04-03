Зеленский: Россия готовит на июнь дополнительную мобилизацию 300 тысяч военных

Россия планирует на 1 июня дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с его финским коллегой Александром Стуббом.

"Могу сказать, что 1 июня Россия готова мобилизовать 300 тысяч дополнительных военных".

Также Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, какое количество новобранцев будет мобилизовано в украинскую армию в этом году.