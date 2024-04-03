  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Зеленский: Россия готовит на июнь дополнительную мобилизацию 300 тысяч военных
В тренде

Зеленский: Россия готовит на июнь дополнительную мобилизацию 300 тысяч военных

Общие новости

Вдвое больше, чем ранее сказал Путин

Зеленский: Россия готовит на июнь дополнительную мобилизацию 300 тысяч военных

Офіс президента України

Новина українською

Россия планирует на 1 июня дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих.

Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с его финским коллегой Александром Стуббом.

"Могу сказать, что 1 июня Россия готова мобилизовать 300 тысяч дополнительных военных".

Также Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, какое количество новобранцев будет мобилизовано в украинскую армию в этом году.

"Полмиллиона нам не нужно. Соответствующее количество, которое не было на фронте - они на фронте будут. Что касается отдельного количества, сколько будет мобилизовано - пока не готов сказать", - отметил президент.

По теме
yellow-arrow
"Все были в балаклавах. Человек 30-40". Хацкевич раскрыл детали нападения польских хулиганов
yellow-arrow
Агент Хацкевича Шаблий прокомментировал информацию об избиении тренера фанатами
yellow-arrow
Столтенберг ответил, фиксирует ли НАТО подготовку России к возможному новому наступлению
Россия Владимир Зеленский мобилизация война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости