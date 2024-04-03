Зеленский: Россия готовит на июнь дополнительную мобилизацию 300 тысяч военных
Вдвое больше, чем ранее сказал Путин
Офіс президента України
Россия планирует на 1 июня дополнительно мобилизовать 300 тысяч военнослужащих.
Об этом заявил президент Владимир Зеленский во время совместной пресс-конференции с его финским коллегой Александром Стуббом.
"Могу сказать, что 1 июня Россия готова мобилизовать 300 тысяч дополнительных военных".
Также Зеленский ответил на вопрос журналистов о том, какое количество новобранцев будет мобилизовано в украинскую армию в этом году.
"Полмиллиона нам не нужно. Соответствующее количество, которое не было на фронте - они на фронте будут. Что касается отдельного количества, сколько будет мобилизовано - пока не готов сказать", - отметил президент.
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