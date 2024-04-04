ВСУ уничтожили за сутки 670 оккупантов. Генштаб подытожил потери российской армии

Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали и ранили 670 военнослужащих оккупационной российской армии. Также враг потерял более 130 единиц военной техники и вооружения.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.24 ориентировочно составили: