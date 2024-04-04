ВСУ уничтожили за сутки 670 оккупантов. Генштаб подытожил потери российской армии
Из техники стоит отметить 18 ББМ и 29 артсистем
polskieradio.pl/Автор невідомий
Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали и ранили 670 военнослужащих оккупационной российской армии. Также враг потерял более 130 единиц военной техники и вооружения.
Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.
По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.24 ориентировочно составили:
- личного состава - около 445040 (+670) человек,
- танков - 7018 (+9) ед,
- боевых бронированных машин - 13386 (+18) ед,
- артиллерийских систем - 11171 (+29) ед,
- РСЗО - 1026 (+1) ед,
- средства ПВО - 746 (+1) ед,
- самолетов - 347 (+0) ед,
- вертолетов - 325 (+0) ед,
- БПЛА оперативно-тактического уровня - 8817 (+21),
- крылатые ракеты - 2059 (+1),
- корабли / катера - 26 (+0) ед,
- подводные лодки - 1 (+0) ед,
- автомобильной техники и автоцистерн - 14861 (+48) ед,
- специальная техника - 1845 (+7).
По теме
Оцените этот материал:
Источник:Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Популярное сейчас
- Вингер Арсенала впервые за три года вышел в старте на матч АПЛ
- Кубковый бенефис Судакова. Шахтер - Черноморец 4:1. Видео голов и обзор матча
- Официально. Доигровка скандального матча Минай - Динамо состоится в Киеве
- Первый тайм матча Ворскла - Динамо прервала воздушная тревога
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
12000 грн
3На сайт
2 500 грн