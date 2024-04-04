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ВСУ уничтожили за сутки 670 оккупантов. Генштаб подытожил потери российской армии

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Из техники стоит отметить 18 ББМ и 29 артсистем

ВСУ уничтожили за сутки 670 оккупантов. Генштаб подытожил потери российской армии

polskieradio.pl/Автор невідомий

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Силы обороны Украины за сутки боев на фронте ликвидировали и ранили 670 военнослужащих оккупационной российской армии. Также враг потерял более 130 единиц военной техники и вооружения.

Об этом сообщил Генеральный штаб ВСУ.

По данным Генштаба, общие боевые потери противника с 24.02.22 по 04.04.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 445040 (+670) человек,
  • танков - 7018 (+9) ед,
  • боевых бронированных машин - 13386 (+18) ед,
  • артиллерийских систем - 11171 (+29) ед,
  • РСЗО - 1026 (+1) ед,
  • средства ПВО - 746 (+1) ед,
  • самолетов - 347 (+0) ед,
  • вертолетов - 325 (+0) ед,
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 8817 (+21),
  • крылатые ракеты - 2059 (+1),
  • корабли / катера - 26 (+0) ед,
  • подводные лодки - 1 (+0) ед,
  • автомобильной техники и автоцистерн - 14861 (+48) ед,
  • специальная техника - 1845 (+7).
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Генштаб ЗСУ война с россией
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Источник:
Генштаб ЗСУ
Опубликовал: Александр Бураков
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