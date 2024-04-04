Срна лайкнул пост Кафу с интервью на российском пропагандистском Матч ТВ. ФОТО

Спортивный директор " Шахтера " Дарио Срна лайкнул в Instagram пост экс-игрока сборной Бразилии Кафу, в котором тот расхвалил российский спортивный канал "Матч ТВ".

Кафу приехалв Москву на вручение какой-то спортивной премии и засветился на пропагандистском канале "Матч ТВ", где давал интервью, о чем отчитался в Инстаграме:

"Интервью для "Матч ТВ" непосредственно из России. Горд говорить о футболе в четырех уголках мира", - написал Кафу, и этот пост лайкнул Срна.

Впрочем, впоследствии лайк Дарио был убран.