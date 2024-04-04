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Срна лайкнул пост Кафу с интервью на российском пропагандистском Матч ТВ. ФОТО

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Позже лайк был убран

Срна лайкнул пост Кафу с интервью на российском пропагандистском Матч ТВ. ФОТО

Фото: ФК Шахтар Донецьк

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Спортивный директор "Шахтера" Дарио Срна лайкнул в Instagram пост экс-игрока сборной Бразилии Кафу, в котором тот расхвалил российский спортивный канал "Матч ТВ".

Кафу приехалв Москву на вручение какой-то спортивной премии и засветился на пропагандистском канале "Матч ТВ", где давал интервью, о чем отчитался в Инстаграме:

"Интервью для "Матч ТВ" непосредственно из России. Горд говорить о футболе в четырех уголках мира", - написал Кафу, и этот пост лайкнул Срна.

Впрочем, впоследствии лайк Дарио был убран.

Срна лайкнул пост Кафу с интервью на российском пропагандистском Матч ТВ. ФОТО - изображение 1
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1 голосов
Комментарии
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
04.04.2024 в 19:09
Це атмосфера Донбасу, де він грав і жив. Інший хорват, Йовічевич, який жив і працював у Львові, вивчив українську, потім навчив гравців Шахтаря нею спілкуватись (хорват - українців!!!) , і в симпатії до москалів помічений не був.
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Комментарии 6
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
04.04.2024 в 19:09
Це атмосфера Донбасу, де він грав і жив. Інший хорват, Йовічевич, який жив і працював у Львові, вивчив українську, потім навчив гравців Шахтаря нею спілкуватись (хорват - українців!!!) , і в симпатії до москалів помічений не був.
Ответить
0
0
Gican85 (Киев)
04.04.2024 в 18:47
Ну и что? Вон скоро вообще олимпиада начнется и россияне с белорусами выступать будут и их показывать станут и т.д. и т.п.
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LEVgcUqs (Чернігів)
04.04.2024 в 19:22
Ти хоч трохи розумієш, що пишеш? Під яким прапором вони будуть виступати, відмітки з якої країни там будуть?
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численко (Кривой Рог)
04.04.2024 в 18:46
Згадайте, як Ахмєтов мріяв за ШАХТЬОР "в чемпіонате великой футбольной расєї. А що змінилося? Маріонетки Ті ж самі...
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LEVgcUqs (Чернігів)
04.04.2024 в 18:26
Нічого дивного, це я черговий раз показує в який бік дивиться шахтьор під проводом таких. керівників як Срна і йому подібних. Тільки військовий стан і війна їх стримує.
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Alex-696 (Немирів)
04.04.2024 в 18:06
Був кондомом, так ним і залишився.
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