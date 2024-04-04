Срна лайкнул пост Кафу с интервью на российском пропагандистском Матч ТВ. ФОТО
Позже лайк был убран
Фото: ФК Шахтар Донецьк
Спортивный директор "
Кафу приехалв Москву на вручение какой-то спортивной премии и засветился на пропагандистском канале "Матч ТВ", где давал интервью, о чем отчитался в Инстаграме:
"Интервью для "Матч ТВ" непосредственно из России. Горд говорить о футболе в четырех уголках мира", - написал Кафу, и этот пост лайкнул Срна.
Впрочем, впоследствии лайк Дарио был убран.
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Poligraf P ( Івано-Франківськ)
04.04.2024 в 19:09
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