Экс-игрок Карпат и сборной Черногории получил гражданство РФ и назвал украинцев "токсичными"
Младен Кашчелан успешно русифицировался
Бывший полузащитник сборной Черногории Младен Кашчелан, который в свое время немного поиграл за "
"В 2009 году я играл в Украине, в "Карпатах", и у меня остались негативные воспоминания, потому что там все были очень токсично настроены к иностранцам. Я беспокоился, что в России будет то же, но там все по-другому.
Я и моя жена связываем будущее нашей семьи именно с этой страной. Поэтому мы решили получить паспорта РФ. Мы получали паспорта России в очень тяжелое время", – рассказал Кашчелан российским СМИ.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Напомним, в "Карпаты" черногорский легионер пришел в августе 2009 года, в общей сложности провел за "львов" 4 официальных матча во всех турнирах.
В России выступал с 2013 года и успел поиграть за несколько местных клубов. Сейчас является одним из тренеров клуба РПЛ "Пари Нижний Новгород". За его плечами 25 поединков в составе сборной Черногории.
Популярное сейчас
- Кубковый матч Полесье - Ворскла возобновился после тревоги. Полтавчане ведут 1:0
- УПЛ. Заря – Динамо 0:3. Киевляне уже третьи
- Шедевр от Кабаева. Игрок Динамо забил невероятный гол в ворота своей бывшей команды. ВИДЕО
- Первый тайм матча Ворскла - Динамо прервала воздушная тревога
- Уже второй за сезон. Сексуальная звезда реалити-шоу собирает коллекцию из футболистов АПЛ. ФОТО
- Красотка дня. Украинская тележурналистка, которой сделали предложение перед матчем сборной Украины. ФОТО
Комментарии 1