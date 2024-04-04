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Экс-игрок Карпат и сборной Черногории получил гражданство РФ и назвал украинцев "токсичными"

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Младен Кашчелан успешно русифицировался

Экс-игрок Карпат и сборной Черногории получил гражданство РФ и назвал украинцев "токсичными"

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Бывший полузащитник сборной Черногории Младен Кашчелан, который в свое время немного поиграл за "Карпаты", получил гражданство России.

"В 2009 году я играл в Украине, в "Карпатах", и у меня остались негативные воспоминания, потому что там все были очень токсично настроены к иностранцам. Я беспокоился, что в России будет то же, но там все по-другому.

Я и моя жена связываем будущее нашей семьи именно с этой страной. Поэтому мы решили получить паспорта РФ. Мы получали паспорта России в очень тяжелое время", – рассказал Кашчелан российским СМИ.

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Напомним, в "Карпаты" черногорский легионер пришел в августе 2009 года, в общей сложности провел за "львов" 4 официальных матча во всех турнирах.

В России выступал с 2013 года и успел поиграть за несколько местных клубов. Сейчас является одним из тренеров клуба РПЛ "Пари Нижний Новгород". За его плечами 25 поединков в составе сборной Черногории.

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Карпаты (Львов)
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Комментарии
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Віктор Бокасса (Betwmount)
04.04.2024 в 22:44
Чергова продажна шкіра Московської орди
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Комментарии 1
Віктор Бокасса (Betwmount)
04.04.2024 в 22:44
Чергова продажна шкіра Московської орди
Ответить
0
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