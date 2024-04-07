На России прекратил работу НПЗ в городе Орск. На этот раз причина – не в дронах

В российском городе Орск прекратил работу нефтеперерабатывающий завод. Об этом сообщают СМИ со ссылкой на местные источники. Причиной сбоя в работе завода стали не удары дронов, которых на территории страны-агрессора стало больше, а естественные причины.

Если точнее – подтопление. Город Орск оказался под водой после прорыва местной дамбы.

Сообщается, что НПЗ в Орске является одним из ведущих заводов по переработке нефти в России, мощность его составляет 6,6 млн. тонн в год. Там же производят автобензин, дизельное топливо, масло и авиакеросин. Завод принадлежит к группе компаний, которые контролирует российский олигарх Гуцериев.

Также добавим, что российские СМИ называют последствия прорыва дамбы в городе "аномальным паводком".