  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. В Словакии на президентских выборах победил единомышленник Фицо - противник помощи Украине
В тренде

В Словакии на президентских выборах победил единомышленник Фицо - противник помощи Украине

Общие новости

Коалиция антиукраинских взглядов крепчает

В Словакии на президентских выборах победил единомышленник Фицо - противник помощи Украине

фото з відкритих джерел

Новина українською

В Словакии состоялись президентские выборы. По их результатам победил Петер Пеллегрини. Во втором туре за него проголосовали более 53% избирателей, передает управление статистики страны. Ему уступил экс-глава МИД Словакии Иван Корчок с результатом более 46%.

Пеллегрини является соратником премьер-министра страны Роберта Фицо, который имеет антиукраинские взгляды. Правительство Словакии считает, что санкции против России неэффективны и негативно влияют на словаков.

С победой Пеллегрини уже поздравил еще один европейский "путинист" Виктор Орбан. Премьер-министр Венгрии заявил, что результаты выборов в Словакии – это "большая победа для сторонников мира во всей Европе".

По теме
yellow-arrow
УПЛ. Черноморец - Александрия 3:2. Видео голов и обзор матча и обзор матча
yellow-arrow
Хорошие новости для болельщиков Динамо. Лазарет команды покинули 2 игрока
yellow-arrow
КМ. Заря - Тростянец 4:2. Практика товарищеских матчей посреди официальных игр становится все популярнее
война с россией
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Ukraine NOW
Опубликовал: Игорь Семйон
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости