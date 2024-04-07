В Словакии на президентских выборах победил единомышленник Фицо - противник помощи Украине

В Словакии состоялись президентские выборы. По их результатам победил Петер Пеллегрини. Во втором туре за него проголосовали более 53% избирателей, передает управление статистики страны. Ему уступил экс-глава МИД Словакии Иван Корчок с результатом более 46%.

Пеллегрини является соратником премьер-министра страны Роберта Фицо, который имеет антиукраинские взгляды. Правительство Словакии считает, что санкции против России неэффективны и негативно влияют на словаков.

С победой Пеллегрини уже поздравил еще один европейский "путинист" Виктор Орбан. Премьер-министр Венгрии заявил, что результаты выборов в Словакии – это "большая победа для сторонников мира во всей Европе".